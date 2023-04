Jogo solidário com Romário e Alex Dias será disputado em Goiânia

A sétima edição do jogo solidário entre times formados pelos ex-jogadores Romário e Alex Dias será disputada no dia 6 de maio, em Goiânia. A partida beneficente tem objetivo de arrecadar alimentos, que serão doados para as instituições APAE e o Hospital do Câncer, ambos em Goiânia.

O evento será disputado a partir das 16 horas, no Sesi Multiparque. A entrada no local será liberada com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis.

Os ‘Amigos Alex Dias x Amigos Romário’ é idealizado pelo ex-atacante, campeão mundial e atualmente senador do Brasil, Romário, e organizado pelo ex-jogador e hoje empresário, Alex Dias.

A partida ainda terá equipes definidas, mas contará com nomes que atuaram no futebol brasileiro, artistas e políticos.

Confira mais informações sobre o jogo solidário:

Amigos Alex Dias x Amigos Romário

Data: 6 de maio

Horário: 16h

Local: Sesi Multiparque

Ingressos: 2kg de alimentos não perecíveis