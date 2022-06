Jogos Abertos de Goiás começam com a disputa de quatro modalidades

As cidades de Posse e São Luís de Montes Belos recebem, a partir desta sexta-feira (10), as primeiras etapas dos Jogos Abertos de Goiás. Serão 12 classificatórias, que vão ser concluídas no domingo (12). Os dois melhores de cada uma das quatro modalidades - futsal, vôlei, basquete e handebol - avançam à fase regional.

São esperados 800 participantes por 40 times neste primeiro momento da disputa. Os classificados avançam à fase regional, os campeões desta 2ª fase garantem presença nas finais em Goiânia, em setembro. Os Jogos Abertos de Goiás são organizados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

“Os Jogos Abertos de 2021 foram um verdadeiro sucesso. Em todas as cidades que passamos fomos muito bem recebidos pelas prefeituras e pela comunidade em geral. A aprovação entre os atletas e delegações também foi muito alta”, comentou o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues.

Calendário dos Jogos Abertos de Goiás 2022:

Fase classificatória – de 10 de junho a 31 de julho de 2022

São Luís de Montes Belos / Posse – 10 a 12 de junho

Chapadão do Céu / Mozarlândia – 17 a 19 de junho

Bom Jardim de Goiás / Campos Belos – 24 a 26 de junho

Alto Horizonte / Piracanjuba – 01 a 03 de julho

Vicentinópolis / Goianésia – 08 a 10 de julho

Caldas Novas / Valparaíso – 10 a 12 de julho

Fase regional – de 05 de agosto a 21 de agosto de 2022

Formosa / Rio Verde – 05 a 07 de agosto

Ceres / Iporá e Amorinópolis – 12 a 14 de agosto

Luziânia / Nova Veneza – 19 a 21 de agosto



Fase final – de 02 a 04 de setembro de 2022

Goiânia