Jogos da semi entre Vila Nova e Atlético-GO terão VAR

Os dois jogos da semifinal do Campeonato Goiano entre Vila Nova e Atlético-GO terão o árbitro de vídeo. A primeira partida será neste sábado (19), às 16h30, no Estádio Antonio Accioly, casa do Dragão. A volta será na terça-feira (22), no OBA, estádio do Tigre.

A escala de arbitragem dos jogos de ida foi definida nesta quinta-feira (17), por meio de audiência pública.

Único árbitro Fifa do quadro goiano, Wílton Pereira Sampaio apita o clássico, auxiliado por Fabrício Vilarinho (Fifa) e Cristhian Passos. Leone Carvalho será o árbitro de vídeo, auxiliado por Edson Antônio.

Na outra semifinal, entre Goiás e Iporá, a partida de ida, em Iporá, não terá VAR por causa de falta de estrutura do estádio Ferreirão. A Federação Goiana de Futebol (FGF) estuda a possbilidade de adotar o recurso na volta, na Serrinha.

A escala no Ferreirão terá o árbitro Jefferson Ferreira e os assistenets Bruno Pires (Fifa) e Tiago Gomes.

O custo do VAR na semifinal será da FGF.

A previsão, segundo a entidade, é que as duas partidas da final do Estadual tenham o auxílio de vídeo, mas isso será definido após a definição dos confrontos.