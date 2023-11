Jogos do Goiás e do Flamengo estão entre os investigados por suspeita de manipulação dos resultados

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou a 3ª fase da Operação Penalidade Máxima, nesta terça-feira (28), com finalidade de cumprir 10 mandados de busca e apreensão em Goiás e mais quatro estados. O objetivo é apurar possíveis fraudes em resultados de partidas de futebol.

Dentre os oito jogos que são alvo de investigação do MP-GO, nesta 3ª fase da Operação, chama a atenção as partidas envolvendo dois times da Série A do Campeonato Brasileiro: Goiás e Flamengo.

O confronto do Flamengo foi diante do Avaí válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, em que o Rubro-Negro foi derrotado no Maracanã por 2 a 1. No entanto, não há nenhuma especificação sobre qual o fato que está sendo observado pelos responsáveis da operação.

Já o confronto do Goiás foi diante do Goiânia válido pela 10ª rodada do Campeonato Goiano 2023, no qual o Esmeraldino venceu na Serrinha por 2 a 0. De acordo com os investigadores, o esquema fraudulento seria para que os jogadores do Galo Carijó garantissem que o Goiás sairia vencedor ao intervalo da partida. O clássico terminou com o placar de 2 a 0, com dois gols marcados ainda no 1º tempo.

Operação Penalidade Máxima

A Operação Penalidade Máxima está na sua terceira fase e teve início em fevereiro deste ano, a partir de denúncia levada ao MP-GO pelo Vila Nova. A operação é feita por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI).

Os criminosos aliciavam jogadores profissionais com a promessa de altos valores financeiros. Em troca, os atletas se comprometeriam a receber cartões amarelos ou vermelhos, cometer pênaltis ou favorecer algum placar parcial na partida, visando o lucro dos envolvidos em sites de apostas esportivas.

O MP-GO já identificou 25 partidas suspeitas de tentativa de fraude no resultado, das quais 9 são da Série A do Campeonato Brasileiro, 7 são da Série B do Campeonato Brasileiro, 9 são de campeonatos estaduais (Mato-Grossense, Gaúcho, Goiano, Paulista e Paraibano).

Veja lista das partidas suspeitas:

Palmeiras X Juventude (10.09.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Juventude X Fortaleza (17.09.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Goiás X Juventude (05.11.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Ceará X Cuiabá (16.10.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Sport X Operário-PR (28.10.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Vila Nova x Sport (06.11.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Goiás x Goiânia (12.02.2023 - 10ª rodada do Campeonato Goiano)

Red Bull Bragantino X América-MG (05.11.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Santos X Avaí (05.11.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Botafogo X Santos (10.11.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Cuiabá X Palmeiras (06.11.2022- Série A do Campeonato Brasileiro)

Sampaio Corrêa X Londrina (05.11.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Chapecoense X Tombense (21.10.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Criciúma X Tombense (05.11.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Red Bull Bragantino X Portuguesa-SP (21.01.2023 - Campeonato Paulista)

Guarani X Portuguesa-SP (08.02.2023 - Campeonato Paulista)

Bento Gonçalves X Novo Hamburgo (11.02.2023 - Campeonato Gaúcho)

Caxias X São Luiz-RS (12.02.2023 - Campeonato Gaúcho)

Luverdense X Operário de Várzea Grande (11.02.2023 - Campeonato Mato-Grossense)

Avaí X Flamengo (12.11.2022 - Série A do Campeonato Brasileiro)

Náutico X Sampaio Corrêa (23.09.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Náutico X Criciúma (07.10.2022 - Série B do Campeonato Brasileiro)

Goiânia X Aparecidense (21.01.2023 - 4ª rodada do Campeonato Goiano)

Nacional X Auto Esporte (24.01.2023 - Campeonato Paraibano)

Sousa X Auto Esporte (15.02.2023 - Campeonato Paraibano)



Até o momento, as duas fases anteriores resultaram no oferecimento de três denúncias, todas já recebidas pelo Judiciário. Ao todo, 32 pessoas foram acusadas de integrar uma organização criminosa e praticar corrupção no âmbito esportivo.