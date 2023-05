Jogos do Goianão e Mato-grossense seguem sendo investigados pelo MP-GO

Pelo menos mais duas partidas seguem sendo investigadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) como possíveis jogos que sofreram algum tipo de manipulação de resultados neste ano no futebol brasileiro. Os duelos entre Goiás e Goiânia, pelo Goianão, e Luverdense contra o Operário de Várzea Grande, no Matogrossense continuam em investigação.

“Algumas partidas seguem em investigação em outro procedimento criminal, Luverdense x Operário de Várzea Grande (MT) e Goiás x Goiânia entre elas”, publicou o MP-GO em nota.

Os dois jogos foram citados pelos promotores do GAECO, no dia 18 de abril, data que a segunda fase da Operação Penalidade Máxima foi deflagrada.

A suspeita no clássico goiano é que jogadores do Goiânia foram aliciados para perderem o primeiro tempo do jogo diante do Goiás. A equipe esmeraldina fez 2 a 0 na primeira etapa. Nenhum nome de atleta foi divulgado pelo MP-GO.

Já a suspeita do jogo do Matogrossense é a respeito de suposta manipulação no número de escanteios, segundo o MP-GO. Nomes de jogadores que possam ter participado do esquema também não foram divulgados.

Nesta terça-feira (9), o MP-GO denunciou 16 pessoas, sendo sete jogadores, após investigações da segunda fase da operação. A denúncia foi feita dia 4 de maio e acatada dia 9 de maio, esta terça-feira, e todos se tornaram réus. Cinco pessoas se repetem em relação à ação derivada da primeira denúncia. Ao todo, 13 partidas foram citadas na denúncia, sendo oito do Brasileirão de 2022, uma da Série B do ano passado e quatro duelos por Estaduais da atual temporada.