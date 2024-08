Jorginho pode ser relacionado pelo Atlético-GO para jogo contra o Internacional

O Atlético-GO usou as redes sociais para oficializar as contratações de dois jogadores que ainda não atuaram na Série A do Brasileiro: o lateral uruguaio Rafael Haller, de 23 anos, e o meia Jorginho, de 33 anos.

Haller foi regularizado na última terça-feira (13) e pode ser uma das novidades, pelo menos entre os relacionados, para o jogo do próximo domingo (18), no Estádio Antônio Accioly, diante do Inter.

Jorginho está no clube há mais de um mês, mas começou a fazer treinos com bola na última terça-feira (13). Retornou ao Dragão para a quinta passagem dele e se apresentou no final de junho, com tendinite. O meia teve de passar por um processo de recuperação clínica e física no clube.

Agora, o camisa 10 tem boas chances de ser relacionado para a partida de domingo (18). Está regularizado desde o dia 26 de julho.

Camisa 10 nas quatro passagens anteriores, Jorginho disputou 329 jogos pelo Dragão. Foi campeão do Goianão em 2014, 19, 20 e 22, da Série B de 2016 e participou das campanhas do acesso, da Série B à elite nacional, em 2024 e 2019, e da campanha que levou o cube à semifinal da Copa Sul-Americana.

Jorginho é o jogador que ostenta o segundo maior número de atuações pelo clube na fase de reconstrução (após 2005, atrás do ex-goleiro Márcio), está pronto para voltar ao time, na pior fase de resultados dele nos últimos anos.

Sheik, como Jorginho costuma ser chamado no clube, postou mensagem nas redes sociais falando um pouco da trajetória dele no clube. “Eu me sinto em casa, consigo reviver momentos incríveis, reencontrar amigos e torcedores que sempre me apoiaram”, falou. No final do vídeo, com um vistoso bigode, o jogador afirma: “Dragão, vamos fazer história mais uma vez."