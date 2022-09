Jornais estrangeiros repercutem história de menino goiano que desenhou próprio álbum da Copa

A história do pequeno João Gabriel Nery dos Santos, o menino de 8 anos que decidiu desenhar seu próprio álbum da Copa por não ter condições de comprar, extrapolou as fronteiras do Brasil e foi parar nas páginas de diversos jornais internacionais. Veículos como o La Capital, da Argentina; o 24 Horas, do México e até o California18, da Índia, repercutiram a paixão do morador de Goiânia pelo futebol e seu talento para desenhar os jogadores da Seleção.

O La Capital destacou que a repercussão da história de João Gabriel foi tanta “que até a esposa do goleiro do Corinthians, Cássio Ramos, entrou em contato com eles para avisar que ia mandar a camisa e as luvas do jogador de presente” para o menino.

Já o mexicano 24 Horas disse que João, em seu álbum da Copa do Mundo que ele criou à mão, “incluiu vários detalhes, já que ele colocou o nome de cada jogador, assim como o dos juízes e ainda adicionou um carimbo”.

O California18, criado na Índia, mas que publica notícias do mundo todo, destacou a emoção do pai do menino ao trazer uma fala dele ao G1. “Não tem como não se emocionar, a felicidade é tanta que fico sem palavras por ter alguém com tanta criatividade.”

Menino ganhou álbum após história viralizar: “Amei muito”

A repercussão da história de João Gabriel foi tanta que álbuns começaram a chegar para ele de todas as partes do Brasil. No entanto, o menino, que vive com a família na região Noroeste de Goiânia e que vive com cerca de um salário mínimo por mês, garantiu que não vai ficar com todos.

“Um vai ser meu, outro para minha mãe (Marlene Nery Ramos) e outro para meu pai (João Teixeira). Vou doar para meus amigos outros álbuns e figurinhas para eu trocar com eles”, comentou o garoto.

O pequeno também vai doar algumas edições extras que receberá do álbum na escola. “Ele (João Gabriel) me falou que vai entregar para as professoras doarem na escola, mas disse que só os alunos comportados poderão receber o presente dele”, explicou o pai.