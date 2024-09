Km de Arrancada agita o final de semana em Goiânia

Uma reta de 402 metros no Autódromo Internacional de Goiânia será palco, neste sábado e domingo (14 e 15), da 2ª etapa do regional do Km de Arrancada. O maior evento do gênero em Goiás reunirá cerca de 70 carros preparados e pode receber um público de até 2 mil pessoas de todas as regiões do estado.



"A arrancada cresceu muito em Goiás, graças à estrutura do autódromo de Goiânia, capaz de abrigar nos boxes os carros mais rápidos da região. Alguns atingem mais de 200 km/h em menos de seis segundos. É um evento único que reúne milhares de apaixonados por velocidade", diz o organizador do Km de Arrancada, Evair Ordones.



Nesta sexta-feira (13), das 13h às 18h, acontecem os treinos livres em todas as categorias (desde carros de rua até os Drag Junior) que disputarão a etapa. No sábado, haverá um treino das 8h às 8h40 e, em seguida, começam as puxadas até às 17h30. No domingo, as baterias começarão às 8h, e a premiação está prevista para às 18h.



Além dos pegas na pista, o evento contará com shows de manobras radicais, a categoria Drag Junior e a Força Livre, que inclui os carros mais rápidos do Brasil.



O ingresso para a arquibancada no sábado custa R$ 60. A credencial de box, com acesso livre todos os dias, custa R$ 88. Já os ingressos para sábado e domingo, na área de paddock, custam R$ 160. Há também a opção de credencial apenas para o domingo, na área de paddock, ao preço de R$ 143. As vendas são feitas pelo site Sympla.com.br.