Léo Ortiz é convocado pela seleção brasileira para amistosos de junho

O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado nesta terça-feira (17) pelo técnico Tite para compor a seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, no mês que vem.

Desta forma Tite passa a ter cinco opções para a zaga nestes jogos, pois já havia convocado Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães na semana passada. Os amistosos acontecem nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente em Seul e Tóquio. A convocação extra é uma precaução da seleção para possíveis problemas físicos entre os zagueiros.

LÉO ORTIZ É SELEÇÃO!



O zagueiro @33leortiz foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira 🇧🇷 e fará parte do grupo comandado pelo técnico Tite nos amistosos de 2 e 6 de junho, contra Coréia do Sul, em Seul, e Japão, em Tóquio.



Parabéns, capitão! 🤩👏🏽

"A Data-Fifa de junho é sempre muito crítica por coincidir com o final de temporada na Europa. Não é uma exclusividade da Seleção Brasileira, mas de diversas seleções que sofrem com essa incerteza na performance física do atleta associada ao desgaste natural provocado pelo acúmulo de jogos", diz Guilherme Passos, fisiologista da seleção brasileira.

Aos 26 anos, Léo Ortiz já tem convocações no currículo e chegou a ficar no banco de reservas em cinco partidas, mas nunca estreou pela seleção brasileira. Ele ganha nova chance na penúltima Data-Fifa antes da Copa do Mundo deste ano, no Qatar —o Brasil ainda terá amistosos em setembro.

Os convocados fazem o primeiro treino com a seleção daqui a dez dias, em 27 de maio. Serão 11 dias de trabalho até o segundo amistoso, e então os jogadores estarão liberados para voltar a seus clubes ou para as férias (no caso de quem jogar na Europa). Com base nestas datas, Léo Ortiz deve perder ao menos três partidas do Red Bull Bragantino: duas contra o Goiás (uma pelo Brasileirão, outra pela Copa do Brasil) e uma contra o Internacional.

Convocados da seleção para amistosos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Jr. (Real Madrid)