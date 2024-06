Líder, Goiás ostenta melhores ataque e defesa da Série B

LUIZ FELIPE MENDES

Atual líder da Série B, o Goiás ostenta também duas outras marcas importantes no campeonato: melhor ataque (16 gols marcados, ao lado do Santos) e melhor defesa (4 gols sofridos, ao lado do Coritiba). Além disso, o time não sofreu gols em cinco dos oito jogos que disputou, algo repetido apenas pelo Operário-PR.

Até o momento, a Série B tem oito rodadas quase completas, o equivalente a mais de 20% da competição. Somente duas equipes jogaram só sete vezes: CRB e Sport, que tiveram o duelo pela 7ª rodada adiado em virtude da participação de ambos na reta final da Copa do Nordeste.

Nessas oito rodadas da Série B, o Goiás se destaca. Líder isolado com 17 pontos - o vice-líder é o Avaí, com 16 -, o time treinado por Márcio Zanardi já balançou as redes 16 vezes, uma média de dois gols por partida. O artilheiro isolado da Segundona é o volante esmeraldino Marcão, com cinco gols.

Outras estatísticas também “jogam a favor” do Goiás. De acordo com a plataforma SofaScore, a equipe goiana tem a maior quantidade de dribles certos por jogo (7,4). Os times que vêm logo atrás são Paysandu (6,9) e Ponte Preta (6,5), enquanto a Chapecoense é a menos criativa nesse aspecto (4,8). Na defesa, a equipe alviverde foi vazada quatro vezes, em média 0,5 gol sofrido por jogo.

Nas grandes chances criadas, o Goiás aparece em 2º lugar, com 17, atrás do Ceará, com 19. Na posse de bola, por outro lado, o Goiás soma uma média de 47,6%, sendo o 13º melhor time no quesito, mostrando em números os métodos de trabalho de Zanardi, que prefere utilizar transições rápidas do que propriamente valorizar a posse.

Em boa fase, o Goiás segue se preparando para o próximo desafio na temporada. Na terça-feira (11), às 19 horas, o esmeraldino visita o Mirassol pela 9ª rodada da Série B e pode entrar em campo fora da liderança, pois vai fazer o último jogo da rodada. Antes disso, poderá ser ultrapassado por até quatro clubes.