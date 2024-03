Lateral do Atlético-GO prega respeito ao Goiânia na semi e quer fazer história

O lateral direito Bruno Tubarão se prepara para disputar pelo Atlético-GO, pela segunda vez, a semifinal do Goianão. Ano passado, ele atuou nas duas partidas contra a Aparecidense e marcou o primeiro gol dele pelo Dragão. No domingo (17), a equipe enfrentará o Goiânia, às 16 horas, no Estádio Olímpico, no primeiro clássico pela fase decisiva da competição e prega respeito ao adversário, que está motivado após eliminar o Goiás nas quartas de final.

“Sabemos que é um clássico. Nosso time respeita a equipe do Goiânia, que faz boa campanha. O Goiânia tem a torcida deles, mas vamos buscar a vitória”, garantiu o jogador.

Ano passado, Tubarão era atacante de lado e, no jogo de ida, diante da Aparecidense, cobrou o pênalti que deu a vitória (2 a 1) na partida da semifinal. Depois, Tubarão virou lateral direito a pedido do então técnico, Alberto Valentim, durante a Série B.

“O Goiânia é uma equipe que vem para competir. Temos de entrar para competir. Nosso time é muito humilde, não tem vaidade, quem chega é para somar”, destacou o versátil jogador.

Entre os titulares, só ele e o goleiro Ronaldo não marcaram gols no Goianão e na Copa do Brasil deste ano. Porém, ele está tranquilo quanto a isso e garante que tem como prioridade colaborar para que o time conquiste vitórias. E, também, para fazer história, como no caso dos 11 triunfos seguidos neste ano, número que superou as marcas de 1972 e 2008, de dez vitórias em cada uma.

“O professor Jair (Ventura) falou que temos de marcar nosso nome na história. Fiquei ouvindo isso dele. Ano passado, conquistamos o acesso (à Série A) Agora, podemos ser tricampeões. Ficamos felizes por entrar para a história do clube. Você tem de ser lembrado. Bacana.Vi as fotos no clube. Quero ter a minha foto aqui”, comentou Tubarão.