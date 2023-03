Lateral do Goiás, Maguinho foi procurado por Vila Nova, Atlético-GO e Aparecidense

O lateral direito Maguinho, do Goiás, foi procurado pelo Vila Nova, Atlético-GO e Aparecidense e optou em recusar as investidas dos rivais para permanecer no clube esmeraldino. O jogador de 31 anos possui contrato até o final de 2024 com o time alviverde e recusou uma proposta de rescisão de contrato. A informação foi divulgada pelo perfil Bancada Colorada e confirmada pela reportagem.

Por parte do Vila Nova, a negociação foi iniciada e não houve acerto com o atleta. Ele já defendeu o Tigre e disputou 131 jogos entre as temporadas de 2016 e 2018. Atlético-GO e Aparecidense também consultaram o atleta, mas não avançaram nas conversas.

Maguinho chegou a negociar uma rescisão de contrato com o Goiás, mas não houve acerto entre as partes. O jogador até aceita rescindir seu vínculo, desde que receba multa rescisória. Uma pedida feita por ele foi de R$ 1 milhão, valor considerado alto pela diretoria esmeraldina.

Pelo Goiás, Maguinho disputou 53 partidas em duas temporadas. Neste ano, foram quatro jogos. Ele perdeu espaço com o técnico Guto Ferreira e é terceira opção na lateral direita do time esmeraldino.