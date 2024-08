Lateral uruguaio é regularizado e pode estrear pelo Atlético-GO

O lateral direito Rafael Haller, de 23 anos, está regularizado e à disposição do técnico Umberto Louzer para fazer a estreia pelo Atlético-GO, neste domingo (18), às 16 horas, no Estádio Antonio Accioly, contra o Internacional.

Uruguaio, Haller teve passagens pelo Danúbio (Uruguai) e, por último, atuou pelo Nacional, tradicional clube daquele país. Ele será opção na posição que tem Maguinho e Bruno Tubarão (voltou a fazer o trabalho de transição física).

Quando os dois laterais não puderam atuar pelo Dragão, houve a necessidade de se improvisar o volante Roni.

Haller chega por empréstimo, com vínculo até o final deste ano (2024), com prioridade de renovação com o Atlético-GO até o final da próxima temporada (2025), caso o clube goiano tenha interesse. O lateral será o quarto uruguaio no elenco atleticano: o clube tem o atacante Emiliano Rodríguez, o meia atacante Alejo Cruz e o volante Gonzalo Freitas (faz tratamento, com lesão muscular).

Com a regularização de Haller, o Dragão tem três atletas que ainda não atuaram na Série A: o meia Jorginho (faz trabalho de transição física) e o goleiro Emerson Júnior, além do próprio uruguaio. O clube já começa a reformulação no elenco, liberando jogadores e podendo contratar outros, desde que a negociação seja interessante.