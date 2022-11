Lei é sancionada, e Hailé Pinheiro é homenageado com nome de rua em Goiânia

Foi sancionada, nesta quarta-feira (16), a lei que altera o nome da Avenida Guarapari, no Jardim Atlântico, às margens do CT Edmo Pinheiro, para Avenida Hailé Pinheiro, como forma de homenagem ao dirigente histórico do Goiás Esporte Clube, que morreu no dia 7 de setembro de 2022.

Em cerimônia realizada no Estádio Hailé Pinheiro, sede do clube esmeraldino, o prefeito em exercício, Romário Policarpo, autor do projeto de lei, esteve presente e falou sobre a homenagem ao dirigente esmeraldino.

“A história de Hailé vai muito além do futebol. Ele teve contribuição decisiva para o desenvolvimento do futebol, mas também da própria cidade de Goiânia, com sua contribuição para o transporte público da cidade. Ele era respeitado por todo o mundo do futebol e por muito tempo foi a única voz do futebol de Goiás em nível nacional”, disse Romário Policarpo.

O presidente do Conselho Deliberativo, Edmo Mendonça Pinheiro, sobrinho de Hailé Pinheiro, agradeceu o gesto feito pelos vereadores. Edminho Pinheiro lembrou que Romário Policarpo é torcedor do clube rival, Vila Nova, mas não veste camisa de clube no exercício do mandato público. "Isso mostra que os grandes homens e os grandes líderes se fazem dessa maneira. Você está dando exemplo", frisou o dirigente esmeraldino.

Os dirigentes esmeraldinos disseram que o Goiás fica grato com a homenagem e que vão cuidar da rua, que agora leva o nome de um dos seus patronos.

Além de dirigentes esmeraldinos, inclusive com a presença de Paulo Rogério Pinheiro, filho de Hailé Pinheiro, o evento para a sanção da lei contou com diversas autoridades municipais, bem como vereadores de Goiânia.