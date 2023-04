Leonel Filho, medalhista paralímpico no judô, morre aos 60 anos em Goiânia

O judoca paralímpico Leonel Filho morreu neste domingo (2), aos 60 anos. O atleta teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência de complicações de uma infecção urinária que se agravou.

O velório de Leonel Filho foi na Capela da Funerária São Paulo, Setor Bueno, nesta segunda-feira (3).

Leonel Filho foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Seul-1988 na categoria peso pesado (acima de 95kg), conquista até então inédita para o País, e tem participação em outras duas Paralimpíadas.

O judoca também foi 27 vezes campeão brasileiro, tricampeão do Parapan - no Colorado (EUA), Buenos Aires (Argentina) e São Paulo -, medalha de ouro na Copa do Mundo 2005 e bronze no Mundial de Madri.

Leonel Filho era judoca desde 1983. O atleta perdeu a visão aos 19 anos, em 1982, em um acidente automobilístico. "Lutei contra os judocas sem deficiência. Tive de derrubar preconceitos. Descobri o judô para cegos em 1985”, relembrou o alteta em entrevista ao POPULAR em 2021, quando recebeu a faixa do 6º Dan - a faixa coral (vermelha e branca).

Natural de Goiânia, o judoca era também massoterapeuta e vinculado ao Projeto José Silva Lima, escola de judô para atletas de baixa renda em Aparecida de Goiânia.

Leonel Cunha Moraes Filho deixa os filhos Lucas, Regilene e Pedro, os netos Anny Kelly, Guilherme Augusto, Liz e Théo e a namorada Josefa.