Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário brasileiro

O piloto da Formula 1 Lewis Hamilton é oficialmente um cidadão honorário do Brasil. A Câmara dos Deputados publicou nesta quinta-feira (9) a resolução que concede o título, que será entregue em sessão solene ainda sem data marcada, ao britânico de 37 anos.

A homenagem a Hamilton foi proposta pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) e recebeu parecer favorável do relator, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), em Plenário.

No projeto de resolução 79/2021, Figueiredo citou a comemoração do heptacampeão da categoria após vencer o Grande Prêmio do Brasil no ano passado. Na ocasião, Hamilton repetiu o icônico gesto de Ayrton Senna ao dar uma volta no autódromo com a bandeira nacional.

Antes da aprovação da homenagem, o deputado falou ao UOL Esporte que esperava que a proposta fosse apoiada para dar "reconhecimento a alguém que resgatou a autoestima do povo brasileiro no que diz respeito à utilização de seus símbolos nacionais".

Em abril deste ano, após o GP da Austrália, Hamilton esteve no Brasil para participar de uma palestra. O britânico foi um dos convidados do 'VTEXDay 2022', um evento de inovação digital que aconteceu em São Paulo.

No evento, o heptacampeão explicou o gesto com o símbolo brasileiro. "Quando dei aquela volta de celebração, vi a bandeira na curva e algo me impulsionou a pegá-la. Foi um momento de grande orgulho para mim", afirmou.

Ele também disse que existe "um pouco de Brasil" dentro dele e brincou que só está esperando seu passaporte brasileiro quando foi convidado a conhecer mais o país.

Após ter conhecimento do projeto que poderia conceder o título honorário a ele, o piloto da Mercedes fez uma publicação com diversas bandeiras do Brasil no Twitter e disse que "ficaria honrado".

Hamilton esteve no Brasil pela primeira vez em 2007, quando estava em sua primeira temporada pela F1 e ainda corria pela McLaren.