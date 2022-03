Liga mexicana terá jogos com portões fechados após violência em Querétaro x Atlas

As duas principais divisões do futebol mexicano terão seus jogos com portões fechados por tempo indeterminado. O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (7) pela Liga MX, que organiza o futebol profissional no país.

A reação se dá após os episódios de violência durante o confronto entre Querétaro x Atlas, no último sábado (5), no estádio La Corregidora, em Querétaro.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o Atlas vencia por 1 a 0 quando um grupo de torcedores invadiu o gramado e protagonizou cenas de selvageria. Nas arquibancadas, houve troca de socos e agressões entre aficionados das duas equipes. A partida foi suspensa.

Inicialmente, o número informado de feridos era de 22. Agora, já são pelo menos 26, mas ainda não há confirmação de mortes.

"A Liga Premier informa que, seguindo uma linha institucional e diante dos lamentáveis acontecimentos registrados recentemente no estádio La Corregidora de Querétaro, o Comitê Executivo desta Liga determinou que os jogos subsequentes do Torneio Clausura 2022 em suas duas séries serão disputados com portões fechados até novo aviso", disse a organização da liga, em nota.