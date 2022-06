Liibra começa nesta quinta-feira (16) com participação de 24 equipes

A Liga Internacional de Basquete de Rua (Liibra) começa nesta quinta-feira (16) com a disputa de 17 partidas na Praça do Avião, em Goiânia. O torneio é organizado pela Central Única das Favelas Goiás (CUFA GO). A competição, que é considerada como o maior evento do esporte, entre jovens da periferia do País, terá a participação de 24 equipes, entre times masculinos e femininos.

Antes do início dos jogos, uma cerimônia de abertura será realizada com a participação de todos os participantes - 120 atletas. O evento está previsto para ser realizado às 8 horas, mas a programação do dia possui jogos agendados, batalhas de MC's, discotecagem e grafitação.

De acordo com a programação divulgada pela CUFA, os jogos começam a partir das 10 horas e vão até o final do dia, com a última partida prevista para ter início às 18h30 desta quinta-feira. O segundo dia de partidas será no sábado (18), com mais 16 duelos agendados, também para a Praça do Avião.

A Liibra é disputada com o basquete 3x3, mas em quadras adaptadas com extensões diminuídas (12m x 22m). A ideia é valorizar o jogo, ginga, fintas, dribles e estimular a criatividade dos atletas. Essa é a segunda vez que a competição será disputada em Goiânia. São cinco jogadores, por equipe, três titulares e dois reservas.

Uma especificidade do basquete 3x3 é que não só cestas contam pontos. Caneta e apagão (quando o jogador de posse da bola cobre a cabeça do marcador adversário com sua camisa ou com a do próprio marcador) valem um ponto. A enterrada vale dois, mas quando feita por meio de uma ponte área, a pontuação será de três pontos.