Lisca lamenta Vila Nova não conseguir manter vantagem e sofrer viradas

A derrota do Vila Nova para o Tombense-MG, por 2 a 1, de virada, foi mais um duro golpe na caminhada colorada na Série B. Mais uma vez, o Tigre deixou escapar pontos pelo caminho e vê cada vez mais distante a luz no fim do túnel em relação ao sonho do acesso à elite.

Nos últimos cinco jogos que fez na Série B, o Vila Nova sofreu duas derrotas de virada e cedeu o empate ao adversário nos acréscimos de uma partida.

Sob o comando do técnico Lisca, o Vila Nova deixou escapar nada menos do que cinco pontos, que, se somados, deixariam o Tigre no G4. O time colorado ganhava três pontos diante do Guarani, mas sofreu empate nos acréscimos. Contra o Tombense, o time ganhava a partida até a metade do 2º tempo, mas permitiu a virada. A outra virada nos últimos cinco jogos foi contra o Sampaio Correa, uma derrota por 2 a 1.

“Temos perdido jogos no final e temos de analisar bem e ver qual é a dificuldade. Não cabe a mim procurar culpados, é assumir a responsabilidade por não ter conseguido sustentar lá contra o Guarani e aqui (contra o Tombense). Mas não é de agora”, avaliou o técnico Lisca.

O treinador colorado disse que não tem como fazer “caça às bruxas” neste momento, mas uma avaliação mais criteriosa sobre os motivos que têm feito do Vila Nova uma equipe que não consegue sustentar a vantagem no placar.

“Quando a gente está bem na partida, estamos ganhando os jogos e sofremos os gols. Antes ainda sofremos a virada. Se não dá para levar os três pontos, você leva um”, frisou o técnico.

Apesar de ver o cenário cada vez mais complicado, Lisca não jogou a toalha, mas disse que o Vila Nova vai ter de fazer diferente nos últimos cinco jogos. “Ainda temos possibilidades de pontuação, mas temos que ganhar todos os jogos, talvez ganhar quatro e empatar um. Temos de contar também com resultados paralelos, mas não dá para crucificar ninguém no calor do jogo”, destacou Lisca.

O Vila Nova tem pela frente o clássico contra o Atlético-GO, no dia 28, no OBA. Para voltar a sonhar com o acesso, o Tigre precisa desbancar o rival e ter aproveitamento praticamente perfeito até o fim da competição.