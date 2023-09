Lisca mistura traços dos dois antecessores no Vila Nova

O Vila Nova está prestes a estrear o terceiro técnico na Série B. A escolha de Lisca, que comandará o Tigre pela primeira vez no fim de semana diante da Chapecoense, teve o fator motivacional como um dos principais pilares após a saída de Marquinhos Santos. A ideia é que ele traga novo diálogo e contagie o elenco colorado em busca de uma arrancada nos nove jogos que faltam na Segundona.

Há semelhanças de jogo no trabalho dele com seus antecessores vilanovenses. Além de Marquinhos Santos, Claudinei Oliveira foi o outro técnico colorado na Série B.

Claudinei Oliveira comandou o Vila Nova entre as rodadas 1 e 21 e foi responsável pelo melhor turno da história do Tigre na Segundona, com 35 pontos. A equipe tinha defesa sólida e jogo vertical, pautado por jogadas de poucos passes e velocidade para chegar ao campo rival.

Marquinhos Santos, por sua vez, esteve à frente em oito partidas. Tentou manter o modelo de jogo de Claudinei Oliveira, mas fez mudanças no sistema tático, em algumas funções de jogadores, tinha um ataque mais posicional e rodou mais o elenco entre as partidas.

Lisca mostrou em seus trabalhos que pode ser uma mistura dos dois profissionais e está mais próximo de Marquinhos Santos em relação aos conceitos de jogo.

“O novo comandante colorado gosta de variar, seja a tática ou funções específicas dos seus atletas, de acordo com as necessidades da partida, algo mais semelhante ao Marquinhos Santos, mas também prioriza um sistema defensivo mais forte, assim como Claudinei Oliveira”, analisou o comentarista Cabral Neto, do Grupo Globo.

Por causa de algumas semelhanças de jogo, a adaptação do elenco do Vila Nova não deve ser difícil para os nove jogos a serem disputados na Série B e com o time goiano na briga pelo acesso.

“Em termos de conceitos, a transição de trabalho entre Marquinhos Santos e Lisca não deve ser traumática, mesmo que haja mudança na escalação titular base. O novo treinador deve apoiar boa parte do seu trabalho naquilo que já está construído e introduzir detalhes da sua percepção particular com o andamento do campeonato”, completou Cabral Neto.

Lisca estava sem clube há quase um ano, desde outubro de 2022, depois de ter deixado o Avaí. O último trabalho de destaque do novo técnico do Vila Nova foi entre 2020 e 2021, quando comandou o América-MG. O treinador subiu o Coelho à Série A e levou o time mineiro à semifinal da Copa do Brasil de 2020.

O treinador tem uma preferência pela construção de jogadas a partir de três jogadores, um volante é peça fundamental na construção, dois jogadores costumam atuar abertos e ele gosta de escalar times com um meia e um centroavante.

Há busca por troca de passes rápidos quando a jogada ocorre na faixa central, mas também de inversões entre os corredores laterais. Suas equipes marcam alto em momentos do jogo, tentam forçar chutes longos da defesa para brigar por segundas bolas e iniciar transições rápidas.

“Aquele time (do América-MG) tinha como principal característica a boa capacidade de pressão sobre os adversários e um meio-campo muito bem ajustado com Alê e Juninho em grande forma. Os dois eram muito regulares e acabavam puxando o time pra cima. O time tinha personalidade para jogar fora de casa. Até por isso, conseguiu ótimos resultados na Copa do Brasil naquele ano jogando fora de BH, contra Inter, Corinthians e Palmeiras, e fez enfrentamentos muito equilibrados contra o Atlético-MG no Estadual. A personalidade e a agressividade faziam a diferença”, contou o jornalista Henrique Fernandes, do Grupo Globo.

No dia a dia, Lisca também está se adaptando ao Vila Nova, mas sua rotina não é muito diferente dos seus antecessores. Chega cedo e é um dos últimos a ir embora do clube. Nos treinos, porém, fala muito, orienta com mais intensidade e tem um tom de voz mais alto em relação a Claudinei Oliveira e Marquinhos Santos.

A estreia de Lisca pelo Vila Nova será no próximo domingo (1º), no Serra Dourada, no reencontro do time colorado com Claudinei Oliveira, treinador da Chapecoense. A partida válida pela 30ª rodada da Série B será disputada a partir das 15h45. O técnico colorado não terá o zagueiro Eduardo Doma e o volante Igor Henrique, suspensos.