Londrina x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Atlético-GO tem consciência de que não faz a Série B que planejou, mas também sabe que pode melhorar o desempenho. Pelo menos, vencer jogos diante de adversários que estão em situação mais difícil, como o Londrina-PR, rival do Dragão na noite desta quinta-feira (17), às 19 horas, no Estádio do Café, no interior paranaense.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário, escalações e arbitragem)

A equipe atleticana tem 34 pontos, precisa ganhar fora de casa para ter chances de subir pelo menos uma posição na classificação, desde que o Mirassol-SP (36 pontos) perca na sequência para o Vila Nova. A partida entre Londrina e Atlético-GO abre a 25ª rodada da Série B.

O Dragão volta a jogar numa praça esportiva que faz parte da história do clube. Afinal, no dia 8 de novembro de 2016, o Atlético-GO bateu o Londrina por 3 a 2 no Estádio do Café e, com o resultado positivo, garantiu o acesso à elite nacional após mais de 30 anos fora dela.

Júnior Viçosa (dois gols) e Luiz Fernando (um gol) foram decisivos naquela data. Coincidência, Luiz Fernando pode ficar no banco, como naquela noite de 2016, e pode entrar no decorrer do jogo com a expectativa de que seja decisivo. Em fase ruim, o atacante perdeu espaço no time titular.

No retorno ao Estádio do Café, o Atlético-GO reencontra o técnico Eduardo Souza, que fechou o ano passado como interino e iniciou a atual temporada como técnico efetivo do Dragão, até ser demitido no dia 3 de março, após eliminação na Copa do Brasil, quando fazia trabalho de renovação no elenco.

A missão dele é evitar o descenso do Londrina-PR, que se encontra no Z4, com 19 pontos. Os melhores resultados do clube foram sob o comando de Eduardo Souza: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito jogos. A equipe carrega um aviso de alerta, pois venceu o Vila Nova (1 a 0) e o Vitória (2 a 0), ambos na disputa pelo acesso à Série A.

O Atlético-GO está mais animado depois das vitórias, apesar de apertadas, sobre o Tombense-MG (3 a 2) e Chapecoense-SC (1 a 0). Um novo triunfo elevará o ânimo do elenco, da comissão técnica e da torcida para o jogo diante do Vitória, no dia 27 de agosto. O técnico Jair Ventura não divulgou a equipe, mas deve continuar apostando em Shaylon, mais aberto pelos lados do campo, e na manutenção do zagueiro Luiz Felipe, elogiado após duas atuações nas duas últimas partidas.

FICHA TÉCNICA

Londrina-PR: Neneca; Fabrício, Gabriel, Rafael Vaz, Marcos Pedro; João Paulo, Moisés, Higor Leite; Iago Dias, Zé Vitor, Paulinho Mocellin. Técnico: Eduardo Souza

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Heron, Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Gabriel Baralhas, Dodô; Bruno Tubarão, Gustavo Coutinho, Shaylon. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio do Café (Londrina-PR)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere e SporTV

Árbitro: Diego Pombo Lopez/BA

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias/BA e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ