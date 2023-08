Lucas Halter é destaque no Brasileirão e gera alerta em relação ao mercado

Desfalque do Goiás contra o Athletico-PR, o zagueiro Lucas Halter, de 23 anos, tem sido um destaque do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. O bom momento vivido pelo defensor inspira uma certa preocupação da diretoria do clube esmeraldino enquanto a janela de transferências para o mercado internacional ainda está aberta.

(Confira, no fim do texto, números de Lucas Halter na carreira)

Lucas Halter está emprestado ao Goiás pelo Furacão, que detém os direitos econômicos do jogador, até o fim de 2023 e possui vínculo com o clube paranaense até julho de 2024. É por isso que o zagueiro não poderá atuar contra o clube paranaense na próxima segunda-feira (21), no Estádio Hailé Pinheiro.

Jogador jovem e com histórico em seleção brasileira de base, o defensor paulista, natural de Salto, possui bom valor de mercado, de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões na cotação atual), segundo o site especializado transfermarkt.com. O Goiás se preocupa com uma saída do atleta.

A janela de transferências para o mercado europeu fica aberta nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) até o dia 1º de setembro. Portanto, ainda são duas semanas até o fechamento das transações de atletas para esse mercado. O mercado da Arábia Saudita, febre nos últimos meses no mundo do futebol, fica aberto até o dia 20 de setembro.

Apesar da preocupação com uma possível saída de Lucas Halter, o Goiás não foi informado de propostas ou sondagens pelo atleta nas últimas semanas. O clube se apoia em duas posições para acreditar que Lucas Halter não sairá antes do fim da temporada. A primeira delas é que o jogador possui contrato com o Goiás até o fim de dezembro. A outra é que Lucas Halter sempre deixou claro que gosta do clube e de morar em Goiânia. O jogador também sabe que possui um papel importante dentro do elenco e, mesmo com pouca idade, exerce função de liderança dentro do grupo.

Lucas Halter chegou ao Goiás na temporada passada e seu desejo de permanecer para 2023 foi decisivo para que o clube conseguisse renovar o contrato de empréstimo do zagueiro junto ao Furacão para a disputa da atual temporada.

A diretoria do Goiás acredita na permanência do jogador até o fim de 2023, mas sabe que, na condição de ter o atleta por empréstimo, não poderá intervir caso o jogador receba uma proposta interessante para ele, Lucas Halter, e para o próprio Furacão.

Com o jogador se valorizando com as boas atuações na Série A, a permanência para a próxima temporada na Serrinha fica cada vez mais difícil. Nas redes sociais, torcedores brincam que precisam “fazer vaquinha” e não medir esforços para que o zagueiro permaneça no Goiás.

Dentro do clube, a avaliação é de que o cenário fique semelhante ao que aconteceu com o centroavante Pedro Raul em 2022. Vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul atingiu um patamar elevado de valor no mercado, e o Goiás não conseguiu competir com as propostas salariais recebidas pelo atacante, que acabou se transferindo para o Vasco e, posteriormente, para o futebol mexicano.

No caso de Pedro Raul, o jogador também estava no Goiás pro empréstimo. O Kashiwa Reysol, do Japão, detentor dos direitos, negociou em definitivo para o Vasco, que, depois, fez o mesmo ao Toluca.

Uma saída inesperada de Lucas Halter pode causar prejuízo para a comissão técnica do português Armando Evangelista. O treinador possui apenas quatro opções para a zaga no elenco profissional.

Além de Lucas Halter, as alternativas são Bruno Melo, Edu e Sidimar, sendo que o último está entregue ao departamento médico para se recuperar de uma contusão muscular. Na equipe sub-20, o clube tem como opções zagueiros como Nolasco e Mina.

Para o jogo da próxima segunda-feira (21), a zaga titular deve ser formada por Bruno Melo e Edu. Caso Sidimar não esteja liberado pelo departamento médico, Armando Evangelista deve convocar um dos garotos para compor o banco de reservas diante do Furacão.

NÚMEROS DE LUCAS HALTER