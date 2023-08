Lucas Halter volta a ficar à disposição no Goiás e ainda curte convocação para seleção brasileira

O zagueiro Lucas Halter volta a ficar à disposição do técnico Armando Evangelista para a partida contra o Corinthians. O jogador, que foi desfalque contra o Athletico-PR, ainda curte a convocação para a seleção brasileira pré-olímpica.

O jogador contou como foi o momento da convocação, quando recebeu a notícia vinda da mãe, Cristina Halter, que acompanhava a convocação de Ramón Menezes.

"É uma alegria imensa poder retornar, já tive algumas passagens por seleções sub-15, sub-17 e sub-20. Quando recebi a notícia estava em casa treinando, pois faço meus trabalhos em casa. Minha mãe estava acompanhando a convocação. Foi uma alegria imensa. As palavras que definem são alegria e gratidão", frisou Lucas Halter.

"Me pegou de surpresa. Mesmo desempenhando um bom papel, nunca crio expectativa ou fico colocando algo na cabeça, então me pegou de surpresa, sim, e como falei foi uma alegria imensa", completou o defensor.

O zagueiro esmeraldino acredita que Ramón Menezes lembrou do nome dele devido ao bom momento vivido pelo Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Seleção é momento, não só a pré-olímpica, como a principal, a sub-17, sub-20. É momento. Não importa meu passado pela seleção, o que importa é o que estou desempenhando agora, acho que foi isso, estar bem no clube, nos jogos e aí acho que consegui chamar atenção da CBF", destacou Lucas Halter.

Hemerson Maria

O zagueiro do Goiás enalteceu a convocação do técnico da Aparecidense, Hemerson Maria, que estará na delegação como auxiliar técnico nos dois amistosos no Marrocos.

"Só ouvi coisas boas a respeito do Hemerson (Maria). É gratificante para o futebol goiano. Vamos para cima, vamos trabalhar. Não o conheço pessoalmente, mas só ouvi coisas boas. É muito bom para o futebol goiano", disse Lucas Halter.