Lucas Halter volta ao Goiás após susto no Marrocos e sem jogar pela seleção

O zagueiro Lucas Halter volta ao dia a dia do Goiás nesta semana após passar por uma situação extrema ao servir a seleção brasileira sub-23. O defensor esmeraldino estava no Marrocos quando o país africano foi abalado por um forte terremoto que deixou milhares de vítimas fatais.

Lucas Halter foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para dois amistosos contra a seleção marroquina sub-23. O jogador do Goiás não foi utilizado no primeiro dos dois jogos que estavam agendados, e acaba voltando para o Brasil sem entrar em campo, pois a segunda partida foi cancelada devido à tragédia que ocorreu no Marrocos.

Desde as primeiras informações sobre o terremoto, a CBF divulgou boletins sobre a situação da delegação brasileira na cidade de Fez. Os jogadores tiveram de sair dos quartos do hotel e se concentraram na área da piscina.

O goleiro Tadeu demonstrou alívio por ver que o colega de equipe e todos da seleção brasileira passaram pelo problema sem danos maiores, mas se solidarizou com o povo marroquino.

“Primeiro temos de nos solidarizar com o pessoal do Marrocos, que tem sofrido, e também com o pessoal do Sul (região do Brasil), que tem passado por essas tragédias. Temos de ser humanos de verdade nessas questões. Ainda bem que não só o (Lucas) Halter, mas todos da seleção estão bem”, disse o goleiro Tadeu, capitão do Goiás.

Apesar do susto vivido por Lucas Halter, Tadeu acredita que a experiência de ter um colega de equipe lembrado para uma seleção brasileira é um sinal claro de que o trabalho desenvolvido no Goiás está sendo notado.

Apesar de voltar da seleção, Lucas Halter não poderá enfrentar o Palmeiras na próxima sexta-feira (15). O defensor cumprirá suspensão automática após ser expulso contra o Internacional.