Luis Suárez vence Bola de Ouro de 2023; Aline Gomes fatura o prêmio no feminino

Luis Suárez foi o grande vencedor do prêmio Bola de Prata. O atacante do Grêmio conquistou o principal prêmio do evento. O troféu é dado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Presença também na seleção do campeonato. O uruguaio dividiu o ataque com Hulk, no time que ficou assim: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Adryelson (Botafogo), Piquerez (Palmeiras); Villasanti (Grêmio), Pulgar (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras); Luis Suárez (Grêmio) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras).

Suárez foi o vice-artilheiro do Brasileirão. O atacante marcou 17 gols, três a menos do que Paulinho, do Atlético-MG. Além disso, o uruguaio deu 11 assistências.

"Obviamente, é um prêmio do time, do pessoal que trabalha no CT, mas quando o Abel estava falando, eu pensava o mesmo que ele. É difícil para um treinador ou um jogador, com as qualidades que tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogos tenho na minha carreira. Mas foi também o ano em que estive mais longe da minha mulher e meus filhos. Isso também é pra eles, porque todo trabalho e sacrifício tem a sua premiação. Obrigado a todos", disse Suárez.

ALINE GOMES FATURA BOLA DE OURO

A atacante da Ferroviária foi a vencedora do prêmio entre as mulheres. A principal honraria da noite coroou a temporada da jogadora, que também venceu em outras duas categorias: melhor atacante e revelação do ano no Brasil.

Com apenas 18 anos, se tornou a jogadora mais jovem a ser convocada para o time principal da seleção. Aline foi uma das três suplentes na lista para a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia.

A jovem é artilheira da Ferroviária em 2023, com 13 gols e 5 assistências em 31 jogos. Pelo Brasileiro, foi titular em 16 dos 19 jogos do torneio, e marcou em dez ocasiões. Além do vice no Brasileiro, Aline ajudou a Ferrinha na conquista da Copa Paulista, seu primeiro título no profissional.

"No começo eu já não sabia o que falar, agora eu tenho certeza. Queria agradecer a todos, receber esses prêmios é de extrema importância pra minha carreira. Nada melhor que fechar com a Bola de Ouro", disse Aline.