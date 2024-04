Luiz Fernando celebra história no Atlético-GO em busca da 2ª artilharia

Depois de empatar com o atacante Paulo Baya (Goiás) na disputa pela artilharia do Campeonato Goiano, com dez gols, Luiz Fernando busca, na partida de volta da final contra o Vila Nova, mais do que se consolidar na liderança de goleadores do Estadual. O jogador do Atlético-GO pode alcançar outra estatística pessoal e do clube: a de se tornar artilheiro consecutivo da competição.

O primeiro atleticano que conseguiu se tornar goleador seguidamente, em duas temporadas, foi o atacante Tarzan, que era do Vila Nova e reforçou o time rubro-negro posteriormente. Tarzan foi goleador em 1948 (21 gols) e 1949 (18 gols). O clube teve, também, o atacante Dádi com duas artilharias, mas elas não foram em edições seguidas: 1970 (13 gols) e 1972 (12 gols).

Caso não seja superado por concorrentes mais próximos e que podem disputar a decisão, como Shaylon (sete gols), Vagner Love e o vilanovense Alesson (seis gols) e mesmo que não marque gols no jogo, Luiz Fernando será, no mínimo, artilheiro ao lado de Paulo Baya.

Sobre a fase goleadora, Luiz Fernando afirma estar feliz e gostar da perspectiva de ser novamente artilheiro. “Fico muito feliz por estar brigando pela artilharia novamente e por estar ajudando o Atlético-GO. Feliz demais, pois é o clube que me abriu as portas desde a base.” No clube, o atacante começou na base, em 2014, e fez a estreia no profissional em 2015.

Porém, a primeira artilharia solo se deu ano passado, na conquista do Goianão. Foram dez gols, mesmo número de agora até o momento, e a conquista do prêmio de melhor jogador do Estadual. Curiosamente, nos outros anos de clube, a fase goleadora de Luiz Fernando não apareceu no Goianão. Foram só dois gols no Estadual de 2016, enquanto em 2015 e em 2017 ele passou em branco na disputa local. Como se tornou artilheiro ano passado, Luiz Fernando acredita que o trabalho diário tem sido elemento decisivo para marcar gols.

O atacante explica a mudança do seu posicionamento, de 2023 para 2024, sem perder a essência goleadora no sistema ofensivo atleticano. “Mudou bastante neste ano. No ano passado, já estava mudando. Estou jogando por dentro. Ano passado, estava mais pela beirada. O professor (Jair Ventura) sabe me utilizar bem. Onde precisar de mim, se for dentro ou pela beirada, estarei à disposição para tentar fazer o melhor”, falou Luiz Fernando.

Segundo o jogador, a fase um pouco tardia das artilharias no Estadual “é fruto do amadurecimento”. Luiz Fernando diz que foi “ganhando experiência”. “Sempre procuro trabalhar bastante e melhorar as minhas marcas, como partidas, títulos, gols. Feliz por este momento de artilheiro e espero continuar assim até o final da temporada, fazendo bastante gols e conquistando os objetivos.”

No Dragão, que festejou 87 anos nesta terça-feira (2), Luiz Fernando pode cravar a segunda artilharia seguida, assim como também carimba o passaporte para se tornar um dos ícones da história atleticana. Entre os artilheiros, pode se igualar a Tarzan e Dádi com duas artilharias e também estar ao lado de goleadores do Goianão, como Valdeir, (fez carreira no Botafogo, assim como Luiz Fernando), Bill (ídolo nos quatro clubes da capital), o fólclórico Marcão (marcou 96 gols pelo clube, de 2008 a 2011) e Júnior Viçosa (o único dos artilheiros que atuou ao lado de Luiz Fernando, em 2015, 16 e 17).

Enquanto o Atlético-GO busca o tricampeonato seguido, que será inédito para o clube, Luiz Fernando pode ser bicampeão do Estadual no domingo (7) – não atuou em 2022. O atacante e o Dragão estão em vantagem por causa da vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova no jogo de ida. Segundo ele, isso não entra em campo nem pode fazer parte da semana de preparação ao clássico. “É continuar trabalhando forte, ter humildade, pezinhos no chão para, no domingo, chegar na nossa casa e fazer uma grande partida em busca do nosso grande objetivo”, destacou o atacante.