Márcio Fernandes no Vila Nova: pressão decisiva e contrato atrelado aos resultados

TANDARA REIS

O técnico Márcio Fernandes assumiu o Vila Nova nesta segunda-feira (18) para viver um cenário de duas decisões em dez dias e sob a pressão de que os resultados que conseguir é que vão determinar o quanto ele vai permanecer no comando do time. Campeão da Divisão de Acesso (2015) e bicampeão da Série C (2015 e 2020) pelo Tigre, o treinador retorna ao colorado com a missão de reagir no Goianão e buscar uma vaga na semifinal da Copa Verde.

A duração do contrato atrelada aos resultados é uma situação posta pelo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, que não revelou qual o tempo de vínculo e foi enfático ao dizer que a permanência de Márcio Fernandes depende do que conseguir dentro de campo.

“Quem define o tempo de trabalho é ele (Márcio Fernandes) e isso é uma realidade do Brasil. Queria falar que fiz um contrato de cinco anos com um treinador, mas quem vai dizer o tempo do contrato são os resultados. Infelizmente, a realidade é essa. Acreditamos muito que vamos fazer uma grande competição na Copa Verde e, com todo o respeito, vamos reverter esse resultado adverso contra a Aparecidense. Esperamos muito sempre um trabalho o mais longevo possível”, disse o dirigente.

Com uma sequência de jogos decisivos pela frente, Márcio Fernandes fará sua reestreia no clássico contra o Goiás, nesta quarta-feira (20), às 20 horas, no OBA, em partida de ida das quartas de final da Copa Verde. A volta será no próximo domingo (24), às 17 horas, na Serrinha.

No Goianão, o time volta a campo no dia 27 de março, quarta-feira seguinte à decisão na Copa Verde. O objetivo é reverter a vantagem da Aparecidense na semifinal da competição. O Camaleão venceu o jogo de ida por 2 a 0, e o Tigre precisa de uma vitória por três gols de diferença para conseguir a classificação direta.

Reação da torcida

O novo treinador do Vila disse que receber o convite para retornar ao Tigre foi uma “convocação”. “Fui feliz com todas as passagens que tive no Vila. Quando eu entrei aqui dentro do OBA, passou um filme na minha cabeça, daquelas conquistas, daquelas pessoas que estavam comigo”, disse.

Mesmo depois de três títulos com o colorado, Márcio Fernandes não é uma unanimidade na torcida colorada. Nas redes sociais, sua contratação não repercutiu de forma positiva e o treinador chega pressionado por resultados.

“A torcida sempre me acolheu, sempre me incentivou. Tivemos três títulos aqui e um dos fatores predominantes para esses títulos foi a nossa torcida. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não vou ser eu que vou agradar todo mundo”, afirmou.

Em sua última passagem pelo Tigre (2020/21), Márcio Fernandes também chegou pressionado e não ficou muito tempo no cargo. Foram menos de três meses no comando da equipe. O treinador foi contratado em dezembro de 2020, na reta final da Série C, após a demissão de Bolívar, que deixou o cargo depois de uma derrota para o Ituano na 1ª rodada da 2ª fase da competição nacional.

Sob comando de Márcio Fernandes, o Vila reagiu no campeonato e conquistou o acesso para a Série B como 1º colocado da chave, garantindo uma vaga na decisão. Na final contra o Remo, o Tigrão venceu as duas partidas e se sagrou campeão.

Entretanto, o treinador foi demitido na 2ª rodada do Campeonato Goiano de 2021.O Vila Nova estreou com uma vitória no Estadual, sobre o Jaraguá por 1 a 0, mas, na 2ª rodada, empatou por 0 a 0 com a Aparecidense. Foi o que bastou para a demissão de Márcio Fernandes. O treinador saiu decepcionado com a decisão da diretoria.

Após esse episódio, o profissional passou por quatro clubes: Santo André (2021 e 2024), Londrina (2021), Paysandu (2022/23), Sampaio Corrêa (2023). O trabalho mais longevo foi à frente do Paysandu, em que comandou o time por 66 jogos, conquistou 34 vitórias e foi campeão da Copa Verde em 2022, vencendo o Vila Nova na final, em uma disputa de pênaltis, no Serra Dourada.

O último trabalho de Márcio Fernandes foi no Santo André, sua segunda passagem pelo clube nos últimos três anos. O técnico permaneceu no comando da equipe paulista por sete jogos, venceu uma partida, empatou três e perdeu outras três. O Santo André foi eliminado na 1ª fase do Campeonato Paulista.