Mário Henrique assume Goiás e comanda primeiro treino com elenco profissional

O elenco do Goiás se reapresentou nesta quinta-feira (16) e teve o primeiro contato com o técnico Mário Henrique como interino da equipe profissional. O treinador terá dez dias para transmitir as ideias para o grupo e buscar uma fórmula para tirar a equipe da zona do rebaixamento até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.

Desde a tomada de decisão pela demissão de Armando Evangelista, muitos jogadores do time profissional foram às redes sociais e publicaram mensagens de agradecimento ao treinador português e demais membros da comissão técnica. A partir desta quinta-feira (16), o grupo voltou a trabalhar já com o foco na assimilação das ideias de Mário Henrique, que terá Leandro Campos, como auxiliar técnico.

O primeiro desafio de Mário Henrique é encontrar uma alternativa para que o Goiás consiga mostrar algo diferente do que vinha fazendo no Brasileirão. A tendência é que o treinador abandone o sistema 4-3-3 para formar um meio-campo mais recheado com quatro jogadores.

Para este setor, o técnico não poderá contar com o volante Morelli, que terá de cumprir suspensão automática diante do Cruzeiro. Por outro lado, o meia Guilherme Marques faz sentido contrário e retorna de suspensão para o time titular. Com isso, o treinador deve recuar Raphael Guzzo.

Até o momento, o treinador não pode contar ainda com os laterais Sander e Hugo, que se recuperam no departamento médico. O novo treinador esmeraldino tem dez dias para treinar o elenco e aguardar pelas reabilitações físicas dos jogadores.