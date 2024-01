Madruga ganha Puskas com gol pelo Botafogo-SP; veja os premiados do The Best, com Messi e Bonmatí

Guilherme Madruga, ex-Botafogo-SP e anunciado nesta segunda-feira (15) pelo Cuiabá, faturou o Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano no planeta, no Fifa The Best 2023. O meio-campista de 23 anos superou Julio Enciso e Nuno Santos. Os atletas de Brighton e Sporting, respectivamente, fecharam o top 3.

"Quando fiz este gol, estava emprestado e só queria ser comprado. Planejei apenas este objetivo e Deus me concedeu: fui comprado. Nesta segunda-feira (15), vou disputar a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Esta dedicatória vai para minha família e aos meus pais, que estão no Brasil. Pai, todos aqueles que te chamavam de louco não vão mais chamar: estou virando profissional. Mãe, toda vez que a senhora chorou escondido quando estava longe, saiba que valeu a pena. E meu irmão, que está comigo: muita gratidão por me acompanhar. É um sonho que estou vivendo e não esperava isso", disse Guilherme, em discurso após vencer Puskás.

Madruga marcou um golaço de bicicleta em junho, quando o Botafogo-SP bateu, fora de casa, o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. A pintura ocorreu no fim do primeiro tempo da partida em questão. Após dividida pelo alto, Madruga emendou uma bicicleta de fora da área, encobriu o goleiro Jordi e garantiu a vitória para a equipe de Ribeirão Preto.

Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez

O argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira (15) o melhor jogador mundo pela Fifa. O craque surpreendeu ao superar Earling Haaland, 23, apontado como favorito na disputa, e também o francês Mbappé, seu ex-companheiro de clube. Foi a oitava vez que o camisa 10 da Argentina ficou com a premiação. Desta vez, porém, ele não esteve presente na cerimônia de premiação.

O argentino teve uma temporada discreta para os seus padrões. Depois de ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar novamente o Campeonato Francês na temporada 2022/2023, ele se mudou para o emergente futebol dos Estados Unidos, onde ganhou a Leagues Cup pelo Inter Miami.

Ainda com a camisa do time francês, não conseguiu ajudar o clube a ir além das oitavas de final da Champions, superado pelo Bayern de Munique. No cenário doméstico, apesar do título francês, a dupla caiu na mesma fase na disputa da Copa da França, diante do Olympique de Marselha.

O recente histórico tanto de Messi como de Mbappé apontava para um favoritismo de Haaland na premiação. O artilheiro do City teve um temporada vitoriosa, com conquista da tríplice coroa pelo time inglês com triunfos no Campeonato Inglês, na Copa da Inglaterra e na Champions League.

Aitana Bonmatí leva novo prêmio e é eleita melhor do mundo pela Fifa

Ficou com Aitana Bonmatí o troféu de melhor jogadora do planeta concedido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). A meio-campista, vencedora da Copa do Mundo com a Espanha no ano passado, foi coroada na cerimônia de entrega do prêmio The Best, realizada em Londres na segunda-feira (15).

Não causou surpresa a escolha da atleta, que já havia sido eleita a melhor jogadora do Mundial e levado também a Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football. A taça recebida na Inglaterra é a última referente a uma temporada de múltiplas conquistas para a espanhola, que tinha como concorrentes a compatriota Jenni Hermoso e a colombiana Linda Caicedo.

Entre o meio de 2022 e o meio de 2023, período de avaliação para a premiação, Bonmatí triunfou com o Barcelona na Supercopa da Espanha, no Campeonato Espanhol e na Champions League. Então, foi à Copa do Mundo, arrancou elogios efusivos do respeitado treinador Pep Guardiola, do Manchester City, e regeu o meio-campo de sua seleção rumo ao título.

Aitana, que completará 26 anos na quinta-feira (18), marcou 20 gols e deu 23 assistências na temporada, entre jogos de clube e seleção. Números que a credenciaram a suceder a também espanhola Alexia Putellas, 29, que passou a maior parte de 2022/23 em recuperação de uma cirurgia no joelho e teve participação limitada na Copa.

Putellas, outra atleta do Barcelona, tinha ficado com o prêmio da Fifa em suas duas edições anteriores. Agora, aplaudiu Bonmatí, elogiada especialmente pela qualidade no passe e pela tranquilidade que demonstra ao organizar o meio-campo –Guardiola a ela se referiu como "a Iniesta do futebol feminino".

Veja todos os vencedores do prêmio Fifa The Best

Melhor técnico de equipe masculina: Pep Guardiola (Manchester City)

Melhor técnico de equipe feminina: Sarina Wiegman (seleção inglesa)

Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United | seleção inglesa)

Melhor goleiro: Ederson (Manchester City | seleção brasileira)

Seleção masculina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.

Seleção feminina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Ella Toone, Aitana Bonmati, Keira Walsh; Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan e Alessia Russo.

Prêmio Fair Play: Vinicius Junior, pela luta contra o racismo no futebol espanhol.

Seleção fatura prêmio Fair Play no The Best por mensagem contra racismo

A seleção brasileira foi a ganhadora do Prêmio Fair Play do The Best, evento da Fifa que ocorreu na tarde desta segunda-feira (15) em Londres. O troféu foi dado graças à ação contra o racismo - no ano passado, o Brasil usou uniforme preto no amistoso contra Guiné.

A seleção superou um time sub-16 do Uruguai e o árbitro Pol van Boekel. Os primeiros deixaram um adversário fazer um gol após a equipe ter marcado com dois atletas do rival machucados, e o juiz poupou Mohammed Kudus de levar amarelo, mesmo com o atacante levantando a camisa para homenagear Christian Atsu, morto após um terremoto na Turquia.

Ederson supera Courtois e Bono e é eleito melhor goleiro no The Best

O brasileiro Ederson conquistou o troféu de melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2023, evento ocorrido nesta segunda-feira (15) em Londres.

O jogador do Manchester City e da seleção superou Thibaut Courtois (Real Madrid e seleção belga) e Bounou (Al-Hilal e seleção marroquina), que completaram o top 3 dos finalistas.

A avaliação do The Best ocorreu entre 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023, e o vencedor saiu a partir um júri formado por jornalistas, capitães, técnicos de seleções e torcedores - estes últimos puderam votar no site oficial da Fifa. Cada grupo teve peso de 25% na pontuação.

Vini Jr é único brasileiro na seleção do ano do prêmio da Fifa

O brasileiro Vinicius Junior foi escalado na seleção do ano da Fifpro, divulgada nesta segunda-feira (15) na cerimônia do The Best. Vini foi o único brasileiro na seleção da temporada. Ele, no entanto, não esteve no evento para receber a premiação em mãos.

O atacante foi eleito entre os 11 melhores do ano pela primeira vez na carreira. Aos 23 anos, ele está no Real Madrid desde 2018. O time do ano foi escalado no esquema 3-3-4. Enquanto Vini Jr foi um dos estreantes, Lionel Messi foi eleito pela 17ª vez.

CONFIRA A SELEÇÃO DA TEMPORADA

Thibaut Courtois; John Stones, Kyle Walker e Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham e Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinicius Junior.

Guardiola é eleito Melhor Técnico do Mundo no Fifa The Best pela 1ª vez

Pep Guardiola ganhou nesta segunda-feira (15) um dos poucos troféus que faltava em sua galeria: o prêmio de melhor técnico do mundo de futebol masculino pelo Fifa The Best.

Guardiola superou a concorrência de dois técnicos italianos. Luciano Spaletti (ex-Napoli e atualmente na seleção italiana) e Simone Inzaghi (Inter de Milão) completaram o pódio de principais treinadores do planeta em 2023.

Esta é a primeira vez que Guardiola ganha a honraria no The Best. O técnico espanhol foi eleito Melhor do Mundo pela Fifa em 2011, quando comandava o Barcelona. Desde que oThe Best foi criado em 2016, a melhor colocação de Pep havia sido o segundo lugar em 2019.

A premiação coroa uma temporada quase perfeita para Guardiola. No período levado em consideração para premiações do futebol masculino (19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023), o Manchester City conquistou a tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. Ainda em 2023, ele ergueu as taças do Mundial de Clubes e da Supercopa da Uefa.

"Gostaria de dividir esse momento e esse troféu maravilhoso com os jogadores do Manchester City, e com as pessoas que confiam em mim e me apoiaram. O Barcelona é a minha equipe de coração, eu devo tudo ao Barcelona, nasci lá. Mas a mudança para o Manchester City foi especial, foi algo construído passo a passo", afirmou o técnico.

SARINA CONQUISTA O PRÊMIO PELA QUARTA VEZ

Sarina Wiegman, da seleção inglesa, foi eleita a melhor técnica do mundo de futebol feminino. A holandesa superou a concorrência de Emma Hayes (Chelsea) e Jonathan Giráldez (Chelsea).

Sarina é a maior vencedora do prêmio da Fifa. Ela recebeu o reconhecimento em 2017, 2020 (comandando a seleção holandesa nas duas ocasiões), 2022 e 2023 (ambas comandando a seleção inglesa).

A Inglaterra de Sarina Wiegman foi vice-campeã mundial. As Lionesses perderam a final da Copa do Mundo para a Espanha. A seleção inglesa conquistou a Finalíssima em 2023, superando o Brasil nos pênaltis.