Maior campeão do Real, Marcelo se emociona e chora em despedida no clube

Marcelo se emocionou, nesta segunda-feira (13), na cerimônia de despedida no Real Madrid. O lateral esquerdo brasileiro está de saída da equipe espanhola após 16 temporadas no clube.

"Agradeço aos meus companheiros, treinadores, mas sobretudo aos roupeiros, aos seguranças, às pessoas que trabalham nos bastidores e fazem o trabalho sujo. Quero destacar o trabalho deles, porque só me dedico a jogar e sempre tive tudo pronto", disse Marcelo, com a voz embargada.

"Quero agradecer a minha esposa, pois ela sempre esteve ao meu lado desde que comecei a jogar futebol. Se sou o que sou hoje é por sua causa, Clarice. Quando saí do Brasil, tinha em mente jogar a Champions League. E hoje saio daqui sendo o jogador com mais títulos da história do maior clube do mundo", afirmou o brasileiro.

Aos 34 anos, Marcelo deixa o Real com 25 títulos, maior vencedor da história do time espanhol. São cinco Champions, quatro Mundiais de Clubes, seis Campeonatos Espanhóis, entre outras conquistas.

Durante a cerimônia, o brasileiro também fez Raúl, ex-atacante e um dos maiores ídolos do Real, chorar.

"Vou contar uma coisa que nunca contei. Mas quero agradecer a Raúl, que está sentado lá. Você me ajudou muito quando cheguei e quando meu filho Enzo nasceu. Nunca esquecerei que você me deu um presente, com muitas coisas para o bebê, e você me deu muitos conselhos. Você sempre foi muito carinhoso, você e sua família, e eu nunca vou esquecer isso e sempre quis seguir seu exemplo", declarou Marcelo, que ainda não sabe onde vai jogar, mas não se mostra preocupado.

"Não penso muito no futuro. O mais difícil é dizer adeus. Vestir esta camisa é a coisa mais linda. O futuro não me assusta porque a história já está escrita. Não há incerteza."