Manipulação de resultado: empresário diz que tem “linha de zaga toda” de time em jogo do Goianão

Pelo menos mais duas partidas seguem sendo investigadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) como possíveis jogos que sofreram algum tipo de manipulação de resultados neste ano no futebol brasileiro. Os duelos entre Goiás e Goiânia, pelo Goianão, e do Luverdense contra o Operário de Várzea Grande, no Mato-grossense, continuam em investigação.

A reportagem teve acesso à segunda denúncia do MP-GO e encontrou conversas entre apostadores que citam o clássico goiano. Nenhum nome de jogador é citado pelos apostadores.

Em um diálogo no dia 11 de fevereiro deste ano, Bruno Lopez, réu nos dois processos e considerado o líder da organização criminosa, conversa com uma pessoa, que não aparece na lista de investigados do MP-GO e não é réu em nenhum dos dois processos.

O líder da organização recebeu uma mensagem da pessoa, que afirma que tem “a linha de trás todinha” de um time do Campeonato Goiano e posteriormente cita o nome do Goiânia.

No diálogo, Bruno Lopez diz “Me manda o time do goiano e eu já coto. Se ficar boa”. A pessoa responde: “perder primeiro tempo (sic)”.

Na sequência, no mesmo dia, Bruno Lopez publicou duas mensagens seguidas em um grupo com apostadores que são réus nas denúncias do MP-GO: “Mas eu tenho um time no campeonato goiano mano (sic) com a linha de trás todinha” e “Goiânia mano”.

Um áudio é enviado por ele, em que diz: “Mas não é um jogador não só ‘fio’, é a linha de zaga toda, tu é doido, é? Tu é doido? É a linha de zaga toda, filho. É capitão lá. Ele mesmo nem vai jogar hoje, ele falou que os meninos dele ia (sic) fazer”, disse Bruno Lopez em um áudio enviado em um grupo de apostadores.

Jogadores do Goiânia

Em outro diálogo com a mesma pessoa, que não aparece como investigada, Bruno Lopez recebe a informação que jogadores do Goiânia aceitaram participar do esquema. “Tá fechado, confirmado o nosso aqui, e o Goiânia é meu”. Na sequência, Bruno Lopez pede o pix da pessoa e afirma que vai enviar sinal de R$ 20 mil. A pessoa pede mais R$ 5 mil adiantados. “Demoro”, “Fechado”, respondeu Bruno Lopez.

Em outro diálogo, no dia 28 de janeiro de 2023, Bruno Lopez enviou em um grupo com apostadores uma aposta feita em um jogo do Goianão. O duelo foi entre Goiânia e Goianésia e teria de ter mais de dois gols no duelo (a partida terminou empatada por 1 a 1). Nenhum outro diálogo sobre a partida consta nos arquivos disponibilizados no segundo processo do MP-GO, que segue as investigações.