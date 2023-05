Manipulação de resultados: clubes afastam jogadores que são réus ou que são citados em conversas

Clubes brasileiros começaram a afastar, nesta quarta-feira (10), jogadores que foram citados em reproduções de conversas que estão no processo judicial que avalia manipulação de resultados para favorecer apostas em jogos das séries A e B do Brasileiro, além de Estaduais da atual temporada. Dois atletas que já se tornaram réus, Eduardo Bauermann e Fernando Neto, foram afastados de Santos e São Bernardo, respectivamente.

O processo foi originado de denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) contra 16 pessoas com base na segunda fase da operação Penalidade Máxima, que segue investigando manipulação em partidas. Na primeira fase, a denúncia resultou em processo com 14 réus. Cinco réus se repetem nos dois processos.

Entre os atletas afastados após serem citados nos diálogos, estão o lateral esquerdo Pedrinho e o meia Bryan Garcia, afastados pelo Athletico-PR; o volante Richard, pelo Cruzeiro; o zagueiro Vitor Mendes, pelo Fluminense; e o lateral direito Nino Paraíba, pelo América-MG.

O meia-atacante Maurício, do Internacional, é outro atleta citado. Ele foi retirado da lista de relacionados do Internacional, que enfrentou o Athetico-PR na quarta-feira (10), pela 5ª rodada do Brasileirão.

O time gaúcho informou, em nota, que se reuniu com o jogador e o “atleta apresentou os elementos e provas robustas que demonstram a sua não participação em quaisquer fatos irregulares que estão sendo veiculados”. O Inter ainda disse que Maurício foi afastado apenas da partida contra o Furacão e retornará às atividades normais a partir desta quinta-feira (11).

O volante Auremir, ex-Goiás e que hoje defende o CRB, é outro jogador citado em conversas feitas por apostadores. Em uma rede social, o jogador disse que foi “surpreendido” sobre o assunto. “Vi que alguém falou sobre meu nome, em jogos, em apostas. Nunca fiz parte de qualquer tipo de apostas, nunca participei e nem sequer fui abordado por qualquer tipo de apostador”, disse o atleta, que se pronunciou em um vídeo após o treino do CRB nesta quarta (10).

Em nota, o Coritiba informou que o atacante Alef Manga e o meia Jesús Trindade não serão relacionados para o jogo desta quinta-feira (11) diante do Vasco. O Coxa explicou que a decisão ocorreu após tomar conhecimento de eventos noticiados sobre a operação.

O Avaí, por sua vez, informou em nota que suspendeu o contrato de trabalho do zagueiro Raphael Rodrigues também por ele ter sido citado em conversas feitas por apostadores.

Em nota, o ABC informou que vai aguardar os desdobramentos das investigações para definir a situação do atacante Thonny Anderson, outro jogador citado nos diálogos.

O Colorado Rapids, da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, afastou o meia Max Alves, que aparece em prints de conversas entre apostadores, que dizem ter fechado com o jogador para cometer um cartão amarelo e comemoram ele ter levado a advertência em um jogo. O processo também tem uma planilha com lista de jogadores e valores.

Entre os afastados, com exceção de Bauermann e Fernando Neto, que são réus, os outros jogadores não foram denunciados e foram citados em conversas entre apostadores ou aparecem em prints de apostas com seus nomes. Procurado pelo POPULAR, o MP-GO não respondeu se eles serão investigados na sequência da operação, que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro, a princípio entre 2022 e 2023. Ainda assim, suas atuais equipes optaram por afastá-los.

O POPULAR teve acesso ao processo e encontrou mais de 30 jogadores citados em conversas com esse contexto. Há casos em que comprovantes de pagamentos de sinais, com valores que variaram de R$ 5 mil a R$ 20 mil, são compartilhados nos diálogos entre os apostadores. Algumas conversas ocorrem diretamente com atletas.

Procurado pela reportagem, o MP-GO informou que não vai se manifestar sobre atletas citados por apostadores. Os promotores Fernando Martins Cesconetto, integrante do Gaeco e coordenador da Operação, Rodney da Silva, coordenador do Gaeco, e Marcelo Borges Amaral, integrante do Gaeco, seguem as investigações e novas fases da Operação Penalidade Máxima podem ser deflagradas.

Na primeira fase, oito jogadores se tornaram réus após a denúncia. O lateral direito Mateusinho, do Cuiabá, e o zagueiro Paulo Sérgio, ex-Sampaio Corrêa e hoje no Operário-PR, atuam normalmente.

Gabriel Domingos, ex-Vila Nova, e Joseph, ex-Tombense, tiveram contratos rescindidos após se tornarem réus. Romário, também ex-Vila Nova, estava sem clube. André “Queixo”, ex-Sampaio Corrêa foi afastado pelo Ituano; Allan Godói, ex-Sampaio Corrêa, foi contratado pelo Operário-PR, mas ainda não jogou; e Ygor Catatau, outro ex-Sampaio Corrêa, defende o Sepahan, do Irã, mas não joga desde abril, mesmo com o time atuando normalmente.