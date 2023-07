Manipulação no futebol: Moraes e mais seis jogadores terão recursos julgados

O lateral esquerdo Moraes e outros seis atletas punidos com suspensão ou eliminação do futebol por envolvimento no caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro terão recursos julgados pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (6), a partir das 10 horas. A audiência será online.

Moraes e outros seis jogadores foram punidos pelo STJD com diferentes penas em 1ª instância. O lateral esquerdo, por exemplo, assumiu que aceitou receber cartões amarelos em dois jogos do Brasileirão do ano passado quando defendia o Juventude - ele estava emprestado pelo Atlético-GO.

No julgamento em primeira instância, no dia 1º de junho, Moraes foi punido com 760 dias de suspensão e multa de R$ 55 mil pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD.

Eduardo Bauermann (12 jogos), Fernando Neto (suspensão de 360 dias e multa de R$ 15 mil), Gabriel Tota (eliminação do futebol e multa de R$ 30 mil), Kevin Lomónaco (suspensão de 380 dias e multa de R$ 25 mil), Matheus Gomes (eliminação do futebol e multa de R$ 10 mil) e Paulo Miranda (suspensão de 1.000 dias e multa de R$ 70 mil) são os outros seis atletas punidos que terão recursos julgados pelo Pleno do STJD.

O único jogador que foi absolvido no julgamento em primeira instância foi o lateral esquerdo Igor Cariús, do Sport. Ao resultado do julgamento dele recorreu a procuradoria do STJD, recurso que também será analisado pelo Pleno, nesta quinta.

Desde que foi punido pelo STJD, Moraes treina por conta própria em Goianira. O jogador retornou para a cidade onde nasceu e possui residência fixa. No Instagram, costuma publicar sua rotina de treinos, físicos e com bola, em um campo de futebol na cidade.

Após se tornar investigado na 2ª fase da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, Moraes foi afastado dos treinos do Atlético-GO. Antes de ser punido pelo STJD, ele foi emprestado para a Aparecidense, jogou uma partida e marcou um gol na Série C.

O presidente Elvis Mendes disse no dia 2 de junho, um dia após o julgamento de Moraes no STJD, que o atleta teria contrato rescindido. Nesta quarta-feira (5), o dirigente falou à reportagem que Moraes foi devolvido ao Atlético-GO, mas sua rescisão não foi publicada no BID da CBF. Disse que iria averiguar o motivo, mas não retornou até a publicação desta reportagem.

Esse será o segundo julgamento de recursos de atletas punidos pelo STJD por manipulação. O anterior foi dos ex-jogadores do Vila Nova, Romário e Gabriel Domingos.

Os volantes tiveram manutenção de punições - Romário foi eliminado e Gabriel Domingos foi suspenso por 720 dias - e multas aumentadas: R$ 25 mil para R$ 80 mil e R$ 15 mil para R$ 80 mil, respectivamente.

Além deles, Allan Godói, André Luiz “Queixo”, Mateusinho, Paulo Sérgio e Ygor Catatau, ex-jogadores do Sampaio Corrêa, são atletas que já foram punidos pelo STJD e podem ter recursos julgados pelo Pleno. Porém, ainda não há data confirmada.