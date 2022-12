Maracanã convida Messi a colocar os pés na calçada da fama

A Calçada da Fama do Maracanã pode ter os pés de mais um campeão da Copa do Mundo. Lionel Messi, que comandou a conquista da Argentina no Catar, será convidado pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), entidade do governo que administra o estádio junto a Flamengo e Fluminense, para deixar a marca no local.

A Suderj prepara o ofício que deve ser enviado ainda nesta segunda-feira (19) à Associação de Futebol Argentina (AFA). Caso aceite o convite, Messi vai ser o primeiro argentino a ter os pés gravados no Maracanã, e o oitavo estrangeiro.

No convite, a Suderj ressalta que o camisa 10 vai fazer parte de um grupo que conta com nomes como "Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno e vários outros nomes relevantes que pisaram aqui".

A Argentina se sagrou tricampeã da Copa do Mundo ao bater a França na final. O duelo, que terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar e em 1 a 1 na prorrogação, terminou com o triunfo da Albiceleste nos pênaltis por 4 a 2. Messi, duas vezes, e Di Maria marcaram para os "hermanos", enquanto Mbappé fez os três da equipe de Didier Deschamps.

Em 2019, durante a Copa América, que foi disputada no Brasil, o astro já havia sido convidado para integrar a Calçada da Fama. O aceno aconteceu no dia em que ele completou 32 anos, mas, à época, não se concretizou.

Até aqui, apenas sete jogadores de origem estrangeira fazem parte desta seleção: o uruguaio Alcides Ghiggia, o chileno Elias Figueroa, o paraguaio Romerito, o sérvio Petkovic, o português Eusébio, o alemão Franz Beckenbauer e o uruguaio Loco Abreu.

Veja o convite:

"Lionel Andres Messi Cuccittini

A Superintendência de Desportes do Estado do Rio de Janeiro - Suderj, uma autarquia do Governo do Estado, tem a honra de convidá-lo a deixar seus pés na Calçada da Fama do Maracanã, eternizando seu nome na história do futebol mundial e do Maracanã, junto de estrelas como Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno e vários outros nomes relevantes que pisaram aqui".