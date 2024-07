Marcão deixa artilharia de lado e celebra vitória que ‘traz calma’ para o Goiás

O volante Marcão, artilheiro isolado do Goiás e da Série B com seis gols, disse que a vitória de 2 a 1 sobre o América–MG “traz calma” para o clube esmeraldino e ajuda na retomada de confiança. O triunfo, nesta terça-feira (2), na Serrinha, encerrou com sequência de quatro partidas da equipe goiana sem vitória na Segundona.

Marcão fez o segundo gol da vitória, mas deixou a artilharia da Série B de lado e disse que “é o de menos neste momento”. Ele explicou que o importante é o Goiás voltar a vencer.

“Não só para a confiança voltar, mas para dar sequência no trabalho que vem sendo feito. Muito feliz em voltar a fazer gol, vencer e continuar trabalhando. Não é porque está ganhando que está tudo bem, nem quando perde que está tudo ruim. É seguir trabalhando, tenho certeza que as coisas vão acontecer no final de tudo”, comentou o volante ao Sportv.

O volante reforçou que com a vitória, fica melhor para trabalhar. Na sequência sem vitória, o time esmeraldino perdeu três jogos e empatou outra partida.

“Toda vitória traz calma, é melhor consertar erros com vitória do que com derrota. É continuar fazendo o que estamos fazendo e dar sequência, que a tendência é melhorar tudo”, concluiu o jogador.

O Goiás volta a jogar como mandante no próximo final de semana. No sábado (6), o time esmeraldino enfrenta a Chapecoense pela 14ª rodada da Série B. O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 17 horas.