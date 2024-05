Marcas & Pilotos terá sua segunda etapa neste final de semana

No próximo fim de semana, 18 e 19 de maio, o Autódromo Internacional de Goiânia será palco das emoções do automobilismo regional com a realização da 2ª etapa do Campeonato Goiano de Automobilismo, Marcas & Pilotos – Turismo 1.4, abrangendo quatro categorias e 25 equipes.

“Esta etapa marca um momento crucial da competição, onde as posições vão se solidificando e cada ponto conquistado se torna crucial na busca pelo título, enquanto a perda de um único ponto pode complicar seriamente a temporada”, afirma o presidente do Clube Esportivo do Fora de Estrada em Goiás (Cefego), Marcos Ferreira, realizador do evento.

A etapa conta com o destaque dos líderes de cada categoria: Vitor Perillo, 1.4 A, com 55 pontos; Henrique Borges, liderando a 1.4 B, somando 70 pontos; Thiago Costa, em ascensão na categoria Novatos, acumulando 65 pontos; e José Barros Neto, na dianteira da categoria Senior, destinada aos pilotos mais experientes.

A programação do fim de semana será intensa, com a realização de quatro provas de Turismo 1.4, além de uma série de sessões de treinos da Fórmula Millennium, visando os últimos ajustes para a estreia oficial em julho.

Para o presidente da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo), Sérgio Crispim, o automobilismo é uma atividade que não só entretém e emociona, mas também contribui para o crescimento econômico, o desenvolvimento tecnológico e a promoção da imagem de um Estado. “O esporte a motor impulsiona tanto a economia quanto a tecnologia, fornece entretenimento e pode gerar oportunidades educacionais”, argumenta.

Os portões do autódromo estarão abertos para os entusiastas e espectadores, com acesso restrito às arquibancadas e áreas elevadas, enquanto os ingressos serão exclusivos para as áreas superiores aos boxes, reservados aos pilotos, membros das equipes e convidados. O organizador do evento solicita a doação de alimentos não perecíveis, visando destinar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O Marcas & Pilotos também será transmitido pelo canal da Faugo no YouTube, Faugo TV.

Turismo 1.4

A categoria Turismo 1.4 engloba carros de turismo fabricados em série, caracterizados por chassis monobloco e motores de 1.400 cilindradas, cuja preparação para competição é especificada no Regulamento Técnico.

Com um foco primordial em custos acessíveis, formação de competidores e aprimoramento das habilidades de pilotagem, a categoria Turismo 1.4 se destaca pelo seu ambiente altamente competitivo e equilibrado nas corridas. “Este cenário se traduz em emocionantes disputas, batalhas acirradas, inúmeras ultrapassagens e incidentes, tudo em busca das melhores posições na pista”, afirma Marcos Ferreira.

Fórmula Millennium

A Fórmula Millenium, categoria originária de Goiás, retornou às pistas em 2023. Os carros, monopostos com chassis tubulares e motorização de 1.800 cilindradas, garantem corridas de alta velocidade e disputas intensas, exigindo o melhor desempenho das equipes e pilotos. De acordo com Marcos Ferreira, popular entre o público, a categoria atrai espectadores que torcem por seus favoritos, alimentando o entusiasmo e a paixão dos fãs do automobilismo.