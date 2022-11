Marta marcou gol em cinco Copas do Mundo antes de CR7; relembre

Com o gol marcado na vitória de Portugal por 3 a 2 sobre Gana nesta quinta-feira (24), Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador homem a marcar em cinco Copas do Mundo diferentes.

Uma mulher, porém, já havia atingido esse feito: a brasileira Marta, eleita melhor do mundo seis vezes, foi pioneira no futebol e a primeira a conseguir balançar as redes em cinco Mundiais.

Marta fez gols nas Copas de 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Já CR7 marcou nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Relembre os 17 gols de Marta em Copas do Mundo:2003: um contra a Coreia do Sul (3 -0), um contra a Noruega (4-1) e um contra a Suécia (1-2);2007: dois gols contra a Nova Zelândia (5-0), dois contra a China (4 -0), um contra a Austrália nas oitavas (3-2), dois contra os Estados Unidos na semifinal (4-0);2011: dois contra a Noruega (3-0), dois contra os Estados Unidos nas quartas de final (2-2);2015: um gol contra a Coreia do Sul (2 -0);2019: um gol contra a Austrália (2-3), um gol contra a Itália (1-0).