Meia do Atlético-GO substitui camisa 10 e avisa sobre lanterna: “Temos de fazer o dever de casa”

O meia-atacante Dodô, que foi titular do Atlético-GO na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0, ressaltou, nesta segunda-feira (16), um dia após o triunfo em Campinas (SP), a necessidade de o time atleticano buscar a vitória na próxima rodada, diante do lanterna ABC, com a concentração e determinação de uma decisão.

O rubro-negro soma 56 pontos e disputará os três jogos seguintes em Goiânia: ABC (dia17), Vila Nova (dia 28, mas no Estádio Onésio brasileiro Alvarenga) e contra o Novorizontino (em data a ser divulgada pela CBF).

A vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas (SP), colocou o Atlético-GO no G4 da Série B e deixou o clube em melhores condições para garantir o acesso à elite nacional.

O jogador, substituto de Shaylon em Campinas, explicou que o foco passa a ser o ABC. “Estamos encarando cada jogo como se fosse final. Não dá para pensar que, pelo fato de um time estar abaixo (na pontuação), que será um jogo fácil. O jogo contra o Ituano mostrou isso para nós. Temos de fazer nosso dever de casa”, falou Dodô, lembrando que, mesmo que a campanha do ABC seja ruim (é lanterna, com 20 pontos), o time potiguar conseguiu equilibrar jogos e dificultá-los para os adversários. “Às vezes, estes jogos são os mais difíceis”, comentou o meia atleticano.

Sobre a sequência de três partidas em Goiânia – o clássico diante do Vila Nova será no OBA -, Dodô avalia que o fato de o time não precisar fazer deslocamento ajuda na recuperação dos atletas.

“É um ponto positivo. Ficamos aqui (CT do Dragão), não precisamos viajar. Você disputa o jogo, no outro dia pode estar aqui no CT, fazer o regenerativo ”, afirmou Dodô.

No clube, as projeções matemáticas não têm sido comentadas pelos atletas e pelo técnico Jair Ventura. Quando o time começou a reação, estava no meio da tabela e foi ganhando posições à medida que vencia os jogos. Como agora o time passou a depender somente dele, as análises têm sido feitas em relação à partida seguinte. ”Temos de fazer o nosso papel, pensar no nosso time e não será diferente”, repetiu o jogador do Atlético-GO.