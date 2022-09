Meia maratona será realizada neste domingo em Goiânia

A corrida de rua está definitivamente de volta ao calendário de Goiânia após quase três anos sem ser realizada por conta da pandemia. Neste segundo semestre, a Capital goiana foi palco para diversas ações com esse caráter esportivo social. E com essa mesma pegada acontece a EURO RUN, Revezamento 21km, primeira meia maratona de revezamento organizada pela Hanker Live Marketing e EURO Incorporações no próximo domingo, 25 de setembro.

Segundo o diretor de negócios da Hanker, Bernard Moura, a corrida será realizada no formato revezamento “onde equipes masculinas, femininas ou mistas formadas por duplas e quartetos se revezarão para cumprir o percurso da prova, composto por quatro voltas completas de 5.275 metros cada volta, perfazendo o total de 21.100 metros”. A EURO RUN deve reunir cerca de mil atletas e terá largada às 6h na Avenida PL 2, em frente ao Europark Residencial, Alphaville Araguaia, localizado no Parque Lozandes.

Para a coordenadora de marketing da EURO, Renata Beatriz, o objetivo da corrida de revezamento é unir o esporte ao companheirismo e à solidariedade. “Com este intuito pessoas se juntam para correr, afinal unir o esporte com amizade é uma fórmula quase infalível”, afirma.

Além de oferecer bem-estar, conveniência e socialização, a EURO RUN vai acontecer de forma recreativa, com intuito de proporcionar aos participantes a experiência de arena, uma soma de ações, produtos e serviços. O evento contará com show musical ao vivo da banda Groove Quintal, fisioterapia desportiva e o sorteio de um tênis.

Serviço: Corrida Euro Run

Data: 25 de setembro (domingo)

Horário: 6h

Local: Avenida PL 2, em frente ao Europark Residencial, Alphaville Araguaia