Meia tem lesão grave constatada e desfalca o Goiás no resto da temporada

O meia-atacante Matheusinho, de 23 anos, teve constatada ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e vai desfalcar o Goiás pelo restante da temporada.

O jogador esmeraldino se machucou durante a partida contra o Botafogo na última segunda-feira (6), o primeiro dele como titular com a camisa do Goiás.

Matheusinho realizou exames de imagem que detectaram a ruptura ligamentar e a necessidade de cirurgia para o processo de recuperação da lesão.

Matheusinho foi contratado pelo Goiás após se destacar no Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga-RS e começava a ganhar espaço com o técnico Jair Ventura. Após entrar bem na partida contra o RB Bragantino, pela Copa do Brasil, o jovem jogador ganhou a titularidade, mas a lesão interrompeu a progressão do atleta.