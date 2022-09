Menina goiana inscrita por decisão judicial realiza sonho de disputar torneio nacional de futsal

Maria Fernanda Rodrigues Alves de Oliveira Gomes, de 11 anos, realizou o sonho de disputar uma competição nacional de futsal. Neste domingo (4), a garota estreou em quadra na Taça Brasil de Clubes sub-11 ao lado dos colegas da equipe do Formiguinhas, de Goiânia. A competição está sendo disputada em João Pessoa, na Paraíba, e a goiana foi inscrita por meio de decisão judicial.

Maria Fernanda joga no Formiguinhas e, com a equipe, conquistou títulos em 2021 que credenciaram o time a jogar a Taça Brasil de Clubes. Mas a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) não aceitou a inscrição da menina alegando que a competição é do naipe masculino e não há competições mistas.

A família de Maria Fernanda travou uma luta para inscrever a menina. Conseguiu o apoio de celebridades da modalidade, como o ex-jogador Falcão e a jogadora Amandinha, e houve mobilização nas redes sociais. Em seguida, a mãe de Maria Fernanda, Fernanda Rodrigues Alves de Oliveira Gomes, conseguiu uma decisão da Justiça determinando que a garota fosse inscrita.

"Parece que estou num sonho", resumiu Maria Fernanda um dia após jogar pela primeira vez no campeonato. "Estou muito feliz porque é um campeonato nacional que estou disputando. Fiquei um pouco nervosa no primeiro jogo, a gente perdeu, mas agora é concentrar para o próximo. Estou feliz e animada", contou a jogadora de 11 anos.

A luta da família goiana inspirou outra família, a da jogadora Isabella Gondim, de João Pessoa, que também foi inscrita na competição por meio de decisão judicial. Isabella, que também tem 11 anos, defende o Benfica Futsal, da Paraíba.

As duas garotas se encontraram neste domingo (4), em João Pessoa.

Persistência

"Fiquei feliz também porque foi fruto da nossa persistência, isso possibilitou a primeira menina a jogar um campeonato desses e imagino que outras também vão jogar", contou Maria Fernanda, que agora tem uma nova amiga. "Provavelmente, eu nunca a conheceria, mas futebol possibilita várias coisas", disse a goiana depois de trocar figurinhas do álbum da Copa com Isabella.

Na estreia na Taça Brasil de Clubes, Maria Fernanda e o Formiguinhas perderam para uma equipe local, a AAPB, por 3 a 0 neste domingo (4). A equipe disputa a fase classificatória no Grupo B.

Nesta terça-feira (6), a garota entra em quadra novamente para enfrentar o Tabuca Juniors, de São Paulo. No dia seguinte, quarta-feira (7), joga contra o Clube Curitibano. Na quinta-feira (8), o jogo é contra o PTC. Caso a equipe avance, a fase eliminatória começa na sexta-feira (9).