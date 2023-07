Menino Gui, que passou 16 dias em coma, recebe camiseta do Goiás

O vascaíno Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, menino que ficou 16 dias em coma e comoveu a internet ao se reencontrar com a mãe no hospital, no último mês de junho, foi presenteado com uma camisa do Goiás. O momento foi compartilhado nas redes sociais do pai de Guilherme, Estevão Moura, nesta terça-feira (11). O presente foi enviado por um torcedor do clube esmeraldino chamado Lorenzo.

“Obrigada Lorenzo, pela camisa do Goiás”, respondeu o garotinho. Guilherme também agradeceu pelo desenho que recebeu junto à camisa, que, segundo explicou, é de um jogo de video game.

Volta às aulas

Nesta terça-feira (11), Guilherme voltou a frequentar as aulas da escola em que estuda, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele foi recepcionado pelos colegas com cartazes e com muito carinho.

Emoção

Guilherme ficou conhecido depois que o vídeo em que ele e a mãe, Tayane Gandra, se reencontram no hospital, após o menino ter acordado da sedação. O menino tem uma doença rara chamada epidermólise bolhosa distrófica e, ao todo, ficou internado em tratamento hospitalar por 23 dias.