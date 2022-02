Mercedes confirma oficialmente o retorno de Lewis Hamilton à F-1

A Mercedes confirmou nesta segunda-feira (14) o retorno de Lewis Hamilton para o Mundial de Fórmula 1 de 2022. Desde o final da temporada 2021, havia rumores sobre a aposentadoria do britânico, que estava afastado da mídia e redes sociais.

Hamilton nunca disse que iria parar, nem que iria continuar na F-1, mas o silêncio dele alimentou as especulações sobre a aposentadoria.

Sete vezes campeão mundial, Hamilton volta à F-1 após sua controversa derrota para Max Verstappen no GP de Abu Dhabi, em dezembro, no qual a entrada do safety car no final da corrida permitiu que o holandês ultrapasse o britânico e, assim, conquistasse o título mundial.

No anúncio do retorno de Hamilton, a Mercedes escreveu no Twitter: "44 está de volta", em uma referência ao número usado por Hamilton desde o início da carreira.