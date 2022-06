Mesatenista goiano segue no Top-10 no ranking mundial

O mesatenista goiano Flávio Coelho, de 11 anos, segue no Top-10 do ranking mundial da categoria na faixa etária em que atua. O jovem atleta é o 9° colocado da lista, com 40 pontos.

No comparativo com a penúltima atualização, divulgada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (International Table Tennis Federation, em inglês) em 7 de junho, Flávio Coelho perdeu uma posição no ranking. Isso ocorre porque os pontos dos recentes títulos conquistados pelo garoto ainda não foram contabilizados.

A expectativa é de que a pontuação seja contabilizada na próxima divulgação do ranking, prevista para terça-feira (21) da próxima semana e que o atleta figure entre os quatro melhores, o que daria ao goiano uma vaga no Mundial de tênis de mesa que será disputado na Tunísia, entre os dias 3 e 11 de dezembro.

Flávio Coelho vem em crescente no esporte nos últimos meses. Entre os meses de maio e junho, o goiano acumulou títulos de etapas do Circuito Mundial, uma no Peru e outra na Argentina.

Também na Argentina, no último final de semana, participou de quatro disputas do Campeonato Sul-Americano. Foi campeão na categoria individual e dupla mista, prata na categoria por equipe e bronze na dupla masculina.

O próximo desafio do goiano será em solo nacional. Em Maringá, no Paraná, Flávio Coelho disputará o TMB-Platinum, entre os dias 6 e 10 de julho.