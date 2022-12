'Minha realidade é o Palmeiras', diz Abel Ferreira sobre seleção brasileira

Abel Ferreira falou nesta quarta-feira (28) sobre haver ou não a possibilidade de assumir a seleção brasileira.

"Vivo a realidade, vivo muito no aqui e no agora. O aqui e agora é o Palmeiras, é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo, isto é a verdade. Estou muito feliz e realizado no clube onde estou e não vivo com 'se'. Se isso, se aquilo... Vivo o aqui e agora, e a realidade é esta. É nisso que foco", disse o treinador.

A pergunta era direta sobre aceitar ou não um possível convite da seleção e foi feita durante o lançamento do livro de Abel Ferreira, na cidade do Porto, em Portugal. Quando questionado sobre a seleção de Portugal, Abel manteve a linha de raciocínio.

"A minha realidade é o Palmeiras. Renovamos contrato no início do ano e estamos em um clube que nos proporciona todas as condições. Esta é a minha realidade, o aqui e agora, o futuro eu não sei", reforçou.

"Portugal tem treinadores de muita qualidade, experiência e que ganharam mais [títulos] do que eu. Talvez tenha treinadores desempregados e disponíveis. O que digo a quem vai tomar as decisões é boa sorte, porque o que faço todos os dias é tomar decisões e não é nada fácil. É o que posso dizer em relação a isso", encerrou.

As declarações estão na linha do que Abel já disse sobre o assunto. Sempre que fala sobre seleção, coloca o Palmeiras como prioridade. Chegou a dizer até não ter "intenção nenhuma" de assumir o Brasil.

Abel é um dos nomes cotados para suceder Tite, que já avisou que não permanece na seleção brasileira.