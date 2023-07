Monumento da Caminhada Ecológica é inaugurado em Trindade

Céu aberto, sol a pino e o ambiente bucólico da Praça Constantino Xavier, com o silêncio quebrado pelo barulho das crianças e de outras pessoas, marcaram a inauguração do Monumento da Caminhada Ecológica, entregue na tarde desta segunda-feira (24), em Trindade, a Capital da Fé. Quando eram 16h45, o prefeito Marden Junior puxou um pano verde escuro. A peça, trabalhada em aço, foi talhada numa chapa 400kg, tem 4 metros de altura por 2,5 metros de largura.

No meio do monumento, o Jaburu, símbolo do projeto, sinaliza a força da Caminhada Ecológica, que completa 30 edições e terá largada na madrugada desta terça-feira (25), a partir das 4h45.

Em Trindade, nas escadarias do Santuário Basílica, 30 atletas iniciam a romaria rumo a Aruana, onde chegarão na tarde de sábado (29).

O Monumento da Caminhada Ecológica de Trindade tem medidas iguais ao do que está instalado às margens do Rio Araguaia, na turística Aruana. "É um privilégio para nós, trindadenses, receber a Caminhada Ecológica e aqui abrir as portas da cidade não só para receber o projeto, mas para sediar a largada. Agora, juntamos a capital da fé com a cidade do turismo goiano, que é Aruanã. Com fé e muita perseverança, vamos manter viva a chama da preservação do meio ambiente ", destacou o prefeito de Trindade, Marden Júnior.

"É um marco apresentar este monumento. Espero que todos os atletas possam se manter firmes no projeto ", acrescentou Marden Júnior. Ele e as outras autoridades destacaram a presença de quatro atletas representantes de Trindade: Esmeraldo Filho, Silveliton Martins, Erinaldo Nogueira e Juvenil Júnior. Os quatro foram homenageados na solenidade, que contou ainda com o deputado estadual Cristiano Galindo.

Outra homenagem foi reservada ao coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Ferreira Fonseca, que recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Trindadense. Ele dedicou a honraria aos atletas que coordenou desde 1992, quando houve a primeira edição da Caminhada Ecológica.