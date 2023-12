Morre Elvis Mendes, presidente da Aparecidense

O presidente da Aparecidense, Elvis Mendes, morreu nesta quarta-feira (13) aos 46 anos. De acordo com a assessoria do clube, ele fazia tratamento contra um câncer há mais de um ano.

Elvis era o principal dirigente à frente da Aparecidense, desde 2018. Sob sua gestão, o Camaleão conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro na temporada de 2021. O título garantiu ao clube a primeira participação na Série C, em 2022. A equipe disputou a segunda edição da competição em 2023 e segue na Terceirona para 2024.

Em entrevista à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no mês de outubro por ocasião do aniversário de 38 anos da Aparecidense, Elvis Mendes havia falado da emoção de comandar o Camaleão e do que projetava para o ano de 2024

“Estou em meu segundo mandato e sou muito grato por ter conquistado um título de Campeonato Brasileiro. Almejamos fazer um bom Estadual e chegar novamente à final. Esperamos também fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, um campeonato bastante rentável financeiramente, e faremos de tudo para termos um ótimo time na Série C e tentar novamente chegar à tão sonhada Série B”, disse.

Em 2024, a Aparecidense jogará a Copa do Brasil pela quarta vez, com o objetivo de avançar da 2ª fase e atingir seu melhor desempenho pela competição.

A Aparecidense, por meio de nota, lamentou o falecimento. "É com imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso presidente, Elvis Mendes. Sua liderança visionária, dedicação incansável, alegria e paixão pelo Camaleão sempre serão lembradas.”

O velório terá início às 9 horas, na Funerária Paz Universal, no Setor Coimbra, em Goiânia. O cortejo rumo Cemitério de Oloana, nas proximidades de Aragoiânia, sairá às 15 horas, conforme informou o clube em nota.

Nas redes sociais, clubes, a Federação Goiana de Futebol (FGF), jornalistas e outros nomes ligados ao esporte em Goiás prestaram homenagens. "Elvis deixa um grande legado ao futebol goiano e uma bela história de amor ao esporte. O futebol goiano está em luto", disse a FGF.

Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela lamentou a morte de Elvis Mendes. "O seu trabalho e dedicação ficarão eternamente marcados na historia do clube. Que as memórias felizes possam, de alguma forma, amenizar a dor de sua partida Meus pensamentos e orações estão com a família e amigos", publicou nas redes sociais.