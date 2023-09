Morre Felipão, ex-jogador, professor e expoente do basquete goiano

O basquete goiano e nacional está de luto neste feriado nacional. Isso porque o ex-jogador e técnico Felipão morreu na madrugada desta quinta-feira (7), aos 76 anos. Felipão travava luta contra o Mal de Parkinson, usava cadeira de rodas para se locomover, teve Alzheimer e estava com a saúde debilitada.

O velório do ex-jogador e reconhecido professor de basquete de escolinhas, clubes e colégios ocorre no Cemitério Jardim das Palmeiras, na sala 6, enquanto o sepultamento será no Cemitério Santana, em Goiânia. Felipão deixa sete filhos, netos e a mulher, Maria.

“Uma pessoa alegre, o astral sempre elevado. Deixa um legado no basquete. Merece todas as homenagens e o reconhecimento”, definiu o amigo e também professor de baquete, José Henrique Brandão.

Do legado para o esporte goiano, basta lembrar que Felipão morava em Goiás há mais de 50 anos – ele chegou a Goiânia em 1972 para atuar na época mais intensa do basquete estadual, na chamada “época de ouro’, em que clubes como Vila Nova, Jaó, Jóquei Clube de Goiás e Ajax tiveram equipes fortes e disputavam torneios locais e nacionais.

Armando Felipe Simões de Carvalho, o Felipão, foi pivô enquanto atleta. Carioca, nasceu no dia 25 de novembro de 1946. Atuou pelo Vasco, Franca-SP e passou pela seleção brasileira no final da década de 1960 e início da década de 1970. Depois, se transferiu para Goiânia, assim como uma leva de jogadores que vieram atuar no basquete goiano. Uma das conquistas relevantes dele, em Goiás, foi o título do Brasileiro de 1976, pela seleção goiana.

Ele foi jogador do Clube Jaó, Jóquei Clube de Goiás, Ajax e AABB. Além de ex-jogador, Felipão se tornou professor de escolinhas em Goiânia, trabalhando em projetos do governo estadual (antiga Fundação Estadual de Esportes), clubes da capital e nos colégios Ávila e Prevest.