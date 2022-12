Morre João Carneiro, principal dirigente do Vila Nova, aos 87 anos

Morreu, nesta sexta-feira (30), João Carneiro, o principal dirigente do Vila Nova, aos 87 anos. O ex-presidente do clube estava internado desde domingo (25) por causa de complicações de saúde.

João Carneiro lidava, há mais de dez anos, com sequelas de um AVC que sofreu. Há cerca de dez dias, teve piora do quadro.

Internado no domingo (25), João Carneiro foi para a UTI e, depois de dois dias, chegou a sair e ser transferido para a Enfermaria novamente. Mas, nesta sexta-feira (30), voltou à UTI e morreu no início da noite.

João Carneiro era natural de Morrinhos e era casado com Dunalva Carneiro há mais de 60 anos. Deixa, além da viúva, três filhos - Maria de Fátima, Ricardo e Jacqueline, da mais velha à mais nova - e nove netos.

João Carneiro foi presidente do Vila Nova nos títulos de 1978 e 1979 do Campeonato Goiano, além de estar na direção colorada no acesso à Série B em 2007.

Ao todo, viveu mais de 50 anos dentro do clube colorado. Em 2020, foi homenageado pelo Vila Nova por ocasião dos seus 85 anos. Já estava acamado e debilitado por questões de saúde.

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, lamentou a morte no Twitter:

Com muita tristeza, informamos o passamento do maior dirigente da história do @VilaNovaFC, Sr. João Carneiro. Que o Senhor de todos os exércitos o receba de braços abertos! — Hugo Jorge Bravo (@hugojbravo) December 30, 2022

Vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar também lamentou nas redes sociais: