Morre Silvinho, campeão goiano pelo Goiânia em 1968, aos 75 anos

Às vésperas da reedição do clássico Goiânia x Atlético-GO, neste domingo (5), o futebol goiano e os dois clubes tiveram um final de sexta-feira (3) de tristeza. O meia Silvinho, de 75 anos, morreu na tarde desta sexta-feira no Clube da Saneago, onde o ex-jogador trabalhava como coordenador das escolinhas e administrador do clube.

Silvinho estava na companhia de conhecidos quando se sentiu mal repentinamente e caiu. As evidências são de enfarte. Casado com Zenaide, Silvinho tinha três filhos: Leandro, Leonardo e Lorena. O local do velório e sepultamento dele ainda não estavam definidos pela família na noite desta sexta-feira (3)

Talentoso, Silvinho teve passagens pelo Goiânia, de 1961 a 1973. Pelo Galo, conquistou títulos importantes, como a Copa Brasil Central (1967) e o Campeonato Goiano (1968), além de outros torneios menores que eram disputados entre clubes goianos e de outros estados.

Na respeitada formação do Goiânia, conhecida como Academia. Silvinho fez parte do badalado trio de craques no meio-campo: Chico Frazão, Silvinho e Tuíra. A base da equipe alvinegra era jovem e foi formada nas categorias de base do clube.

Em 1970, o Galo teve a chance de ganhar outro título do Goianão, mas na última rodada teve empate de 2 a 2 num jogo contra o São Luís, no interior, em que precisava vencer. Viu o Atlético-GO empatar com o Vila Nova (0 a 0, no Estádio Olímpico). A combinação de resultados favoreceu o Dragão, enquanto o Galo amargou a perda do título de forma invicta, em 3º lugar, com onze vitórias e doze empates.

Silvinho também teve uma passagem pelo Atlético-GO (1973), no Independente, um clube criado na Cidade de Goiás que chegou a se profissionalizar e no Palmeiras, de Blumenau (SC).

Além dos clubes, Silvinho foi convocado várias vezes pela Federação Goiana de Desportos (FGD), atualmente Federação Goiana de Futebol (FGF), para atuar pela seleção goiana. Jogou ao lado de nomes como Fernandinho, Guilherme, Nego e Paulo Choco, entre outros, que eram destaques no futebol goiano.

Silvinho era tio do ex-jogador do Vila Nova e Grêmio, Paulo Ramos, que morreu em setembro de 2009 após passar mal num complexo esportivo na Grande Goiânia. Paulo teve diagnosticada uma arritmia cardíaca, problema que fez com que encerrasse a carreira precocemente, aos 24 anos, no início de 2008.

Na família, Silvinho teve outros irmãos que se destacaram no futebol amador da capital, na região do Bairro Norte Ferroviário.